«Трендам не стоит следовать слепо»: Дарья Победоносцева о моде и карьере

Мурад Устаров
Мурад Устаров 39 0

Артистка также дала советы начинающим дизайнерам.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Дарья Победоносцева: тренды можно использовать для экспериментов над образами

Гнаться за новыми трендами не стоит, однако их можно использовать в качестве экспериментов для поиска нового образа. Об этом заявила певица, солистка группы Filatov & Karas Дарья Победоносцева в интервью с корреспондентом 5-tv.ru на премьере второго сезона шоу «Дизайнер».

«Трендам не стоит следовать слепо, потому что есть просто тренды, а есть микротренды. Это прекрасный способ для экспериментов, поэтому у вас есть выбор: следовать этим трендам или не следовать. Но попробовать всегда можно», — сказала она.

Говоря о своем подходе к образу, Дарья отметила, что всегда стремится к дерзости, но без вульгарности. По словам артистки, она вместе со своим стилистом пытается «сдержать эту грань». Певица также подчеркнула, что часто для своих образов использует очки, но при этом старается поддерживать актуальные микротренды.

Кроме того, Победоносцева поделилась рекомендациями для молодых дизайнеров. Исполнительница считает, что для успеха в карьере понадобятся активное продвижение бренда через социальные сети, участие в мероприятиях и сотрудничество с известными артистами.

«Я считаю, что в наше время, когда очень развита медиасфера, это сделать реально», — добавила Дарья.

Ранее певица Ирина Ортман назвала прическу визитной карточкой в своем стиле. Она также заявила, что хороший образ всегда должен быть комфортным и удобным.

