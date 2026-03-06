Исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ назначен Константин Хабенский

Народный артист России Константин Хабенский назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале.

При этом Хабенский сохраняет за собой пост художественного руководителя Московского Художественного театра имени А.П. Чехова, который он занимает с 2021 года. Известный актер театра и кино, кинорежиссер и общественный деятель является обладателем Ордена Почета за вклад в развитие отечественной культуры и искусства.

Одновременно Любимова объявила о назначении художественным руководителем МХАТ имени М. Горького Сергея Безрукова. Заслуженный артист России с 2014 года является художественным руководителем Московского Губернского театра, а также ведет актерскую мастерскую во ВГИКе.

Новые назначения знаменуют собой важный этап в развитии театрального искусства страны.

Школа-студия МХАТ (Московского Художественного Академического Театра) была основана в 1943 году по инициативе Владимира Немировича-Данченко. За время ее существования сменялось несколько ректоров, каждый из которых внес вклад в развитие учебного заведения.

Василий Сахновский возглавлял школу с 1943 по 1945 год как первый ректор. Его сменил Вениамин Радомысленский, руководивший с 1945 по 1980 год и поддерживавший высокий уровень гуманитарного образования.

После Радомысленского ректорами были Николай Алексеев и Вадим Крутицкий (по два года каждый). Народный артист СССР Олег Табаков руководил с 1986 по 2000 год, выпустив четыре курса и основав зарубежные проекты.

Евгений Писарев занимал пост с 2000 по 2013 год, затем стал президентом. Заслуженный артист РФ Игорь Золотовицкий был ректором с 2013 по 2026 год, вплоть до своей смерти. Временно обязанности исполнял Константин Богомолов (январь–февраль 2026), но вскоре покинул пост.

