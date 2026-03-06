Семилетний мальчик провалился под лед и утонул в Астраханской области

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 28 0

Спасти ребенка не удалось из-за рельефа прибрежной зоны и сильного течения реки.

Мальчик провалился под лед и утонул на реке

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

В Астраханской области во время прогулки утонул семилетний мальчик. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

По имеющимся данным, ребенок находился на берегу реки Ахтуба вместе со сверстницей. В какой-то момент мальчик решил пройтись по льду водоема. Однако тот оказался слишком хрупким.

«Было установлено, что двое детей (мальчик и девочка) гуляли по берегу реки Ахтуба. Семилетний мальчик вышел на лед и тут же провалился», — говорится в сообщении.

Лед мгновенно треснул, и ребенок ушел под воду. Девочка, ставшая свидетельницей случившегося, сразу побежала звать на помощь взрослых. Однако спасти тонущего собственными силами им не удалось из-за рельефа прибрежной зоны и сильного течения реки.

На место происшествия вызвали экстренные службы. Спустя некоторое время спасатели обнаружили тело погибшего и извлекли его из воды. Представители следственных органов приступили к выяснению всех деталей и обстоятельств, приведших к гибели ребенка.

Специалисты напомнили, что весенний лед крайне опасен и выход на него может обернуться непоправимыми последствиями.

