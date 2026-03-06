Цена нефти марки Brent превысила $91 за баррель впервые за почти два года

Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE с поставкой в мае 2026 года превысила 91 доллар. Об этом свидетельствуют данные с торгов.

Такой показатель наблюдается впервые с 15 апреля 2024 года и был зафиксировали в 17:36 по московскому времени. Стоимость этой марки нефти росла на 7,43%.

К 17:42 цена Brent замедлила рост до 91,3 долларов за баррель (+6,9%). При этом фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в апреле этого года находился на уровне 88,86 долларов за баррель (+9,69%).

Ранее 5-tv.ru писал, чем грозит блокировка Ормузского пролива — главной нефтяной артерии мира. Военная операция США и Израиля против Ирана вызвала опасения, что эскалация на Ближнем Востоке может привести к резкому росту цен на нефть, подорожанию бензина, а также глобальному экономическому спаду. В центре внимания оказался Ормузский пролив — узкая полоса воды, от которой зависит энергоснабжение половины планеты.

