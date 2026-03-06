Цена нефти марки Brent превысила $91 за баррель впервые за почти два года

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 20 0

Такой показатель наблюдается впервые с 15 апреля 2024 года.

Цена нефти марки Brent на бирже ICE

Фото: Reuters/Brendan McDermid

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE с поставкой в мае 2026 года превысила 91 доллар. Об этом свидетельствуют данные с торгов.

Такой показатель наблюдается впервые с 15 апреля 2024 года и был зафиксировали в 17:36 по московскому времени. Стоимость этой марки нефти росла на 7,43%.

К 17:42 цена Brent замедлила рост до 91,3 долларов за баррель (+6,9%). При этом фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в апреле этого года находился на уровне 88,86 долларов за баррель (+9,69%).

Ранее 5-tv.ru писал, чем грозит блокировка Ормузского пролива — главной нефтяной артерии мира. Военная операция США и Израиля против Ирана вызвала опасения, что эскалация на Ближнем Востоке может привести к резкому росту цен на нефть, подорожанию бензина, а также глобальному экономическому спаду. В центре внимания оказался Ормузский пролив — узкая полоса воды, от которой зависит энергоснабжение половины планеты. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+1° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.19
0.39 90.79
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:48
«Над нами шутят»: США бросили застрявших на Ближнем Востоке американцев
19:37
Племянник Григорьева-Аполлонова даст концерт в Париже с билетами за €499
19:27
Раскрыта причина ограничений на снятие крупных сумм наличных в банке
19:18
Около трети погибших в Иране при ударах США и Израиля составили дети
19:09
«Аэрофлот» отменит все рейсы между Россией и ОАЭ с 12 по 31 марта
19:00
Не спешить с выводами и заметить знаки: таро-прогноз на неделю со 9 по 15 марта

Сейчас читают

Такер Карлсон заявил, что США больше не управляют миром
Эти ошибки совершают 90% мужчин. Как выбрать красивый букет цветов на 8 Марта
Универсальных средств не существует: как продлить жизнь подаренным на 8 Марта цветам
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Какие недорогие цветы подарить девушке к 8 Марта — видео
⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить