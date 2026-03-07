Маврикиев день: что можно и нельзя делать 7 марта 2026 года, народные приметы

|
Андрей Черненко
Андрей Черненко

На Маврикия нельзя гадать на любовь. Тот, кто ослушается, навлечет беду и страдания на себя и близких.

Маврикиев день: можно и нельзя делать 7 марта 2026 года

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

Православные 7 марта традиционно отмечают день Маврикия

Православные 7 марта традиционно отмечают день Маврикия, посвященный памяти святого Маврикия и его 70 воинов — мучеников Апамейских.

Кто такой Маврикий

Святой Маврикий жил в III–IV веках в сирийском городе Апамее. Он был военачальником и тайно исповедовал христианство. Когда в городе начались гонения на последователей новой веры, Маврикия вместе с сыном привели на суд. Они оба отказались отречься от веры и вернуться в язычество, за что их приговорили к пыткам.

Разделить судьбу своего командира решили его 70 воинов. Всех их подвергли жесткому наказанию: избивали воловьими жилами, бросали в костер, строгали железными зубьями. Сыну Маврикия публично отрубили голову на глазах у отца. Затем их привязали на болоте, где раздетых и обмазанных медом мужчин в течение 10 дней жалили комары и оводы. Стойко перенеся все мучения, они скончались и были с почестями похоронены. Частицы мощей впоследствии были перенесены на Кипр.

Что нельзя делать 7 марта

Наши предки всегда настороженно относились к традициям и поверьям: предпочитали не нарушать их, чтобы не навлечь беду.

Первый и самый главный запрет в Маврикиев день — ворожба, или попросту гадание на любовь, и проведение магических ритуалов. Считалось, что тот, кто ослушается, обречет родных и близких на болезни и страдания.

Кроме того, на Маврикия запрещалось заниматься домашними делами. Так, если хозяйка приступит к глажке или стирке — окажется в ситуации «мягко стелет, да жестко спать». Вышивку и рукоделие тоже откладывали. Особенно строго соблюдался запрет на мытье и уборку полов, чтобы ненароком не вымести из дома счастье. Мужчинам в Маврикиев день запрещалось первыми приветствовать женщин. Говорили, уважения в семье не будет. Важно также не вытираться чужим полотенцем. Предки остерегались: можно забрать себе его негативную энергию.

Что можно делать на Маврикия

На Маврикия традиционно готовили черную уху — рыбу варили в огуречном рассоле с добавлением пряностей. Желательно запомнить сон, приснившийся на 7 марта. Считалось, что он обязательно сбудется в течение полугода.

В Маврикиев день особенно следили за птицами, которые начинали возвращаться из теплых краев. Считалось, что первым в семье увидеть, как грачи вьют гнезда — хороший знак, обещающий этому человеку нежданное счастье. Прилетевших птиц обязательно подкармливали, чтобы в дом пришел достаток.

Народные приметы в Маврикиев день

7 марта в деревнях уже вовсю готовились к посеву и говорили: «Мороз скрипит на Маврикия, но уже не замораживает».

  • 7 марта холодная погода — жди дождливого лета.
  • На Маврикия солнышко припекает — год будет теплый.
  • Ласточки и грачи прилетели — настоящее тепло принесли.
  • Голуби громко воркуют — к резкому потеплению.
  • Сажать капусту 7 марта — к хорошему урожаю.
  • 7 марта сухо — осень выдастся погожая.
  • Кучевые облака высоко, затянули небо и не плывут — ближайшие дни выдадутся погожими.
  • На Маврикия метель или вьюга — весна затянется.


