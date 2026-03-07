Наши во Франции: Головин забил в ворота Сафонова и принес «Монако» победу над «ПСЖ»

Борис Сатаров
Дуэль россиян — одно из главных событий чемпионата страны.

Головин забил в ворота Сафонова и принес «Монако» победу над «ПСЖ»

Полузащитник «Монако» Александр Головин и вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов встретились на поле в матче 25-го тура чемпионата Франции по футболу.

Встреча прошла 6 марта в Париже и завершилась со счетом 3:1 в пользу монегасков. Головин, который появился на поле на 54-й минуте матча, стал автором победного гола. Для взятия ворот своего соотечественника Сафронова ему потребовалось всего 24 секунды.

Александр Головин перебрался в «Монако» в 2018 году после домашнего чемпионата мира по футболу. Матвей Сафонов выступает за парижан с 2024 года. В минувшем сезоне вместе с «ПСЖ» он стал чемпионом Франции, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка.

После 25 туров «ПСЖ» с 57 очками возглавляет турнирную таблицу. «Монако» с 40 очками располагается на шестой строчке.

В следующем туре «ПСЖ» 15 марта примет «Нант», а «Монако» днем ранее сыграет с «Брестом».

