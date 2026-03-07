Байден заявил, что забыл о Путине больше, чем многие знают

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 37 0

При этом 46-й президент США похвастался, что знает лично «больше глав государств, чем какой-либо другой президент в истории США».

Какая память у Джо Байдена

Фото: Reuters/Jim Vondruska

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Байден: я забыл о Путине и Си Цзиньпине больше, чем другие знают

Экс-президент США Джо Байден похвастался тем, что забыл больше информации о президенте РФ Владимире Путине и председателе КНР Си Цзиньпине, чем большинство людей о них знает.

«Я лично знаю больше глав государств, чем какой-либо другой президент в истории США<…> Я встречался с Путиным», — козырнул бывший американский лидер на похоронах борца за гражданские права в Штатах Джесси Джексона.

Умственные способности Джо Байдена вызывали печаль американского народа как во время его президентского срока, так и после. В частности, в конце 2025 года он привел в недоумение слушателей, когда не смог в ходе конференции в Вашингтоне выговорить название своей страны.

Не менее ярким «перлом» в копилке пенсионера-демократа стала «оговорка по Фрейду» во время выступления перед лидерами НАТО, в котором тот назвал Путина президентом Украины. Учитывая публичные курьезы подобного рода, нетрудно поверить в то, что Байден и в самом деле забыл «больше, чем другие знают». И не только о Путине и Си Цзиньпине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+1° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.15
0.96 91.84
1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

11:00
ПВО отразила удар ВСУ по гражданской инфраструктуре. Лучшее видео из зоны СВО
10:47
Дмитриев пошутил о мольбах русофобов из ЕС о российской нефти
10:35
Гимнастка Ковшова стала чемпионкой России в многоборье
10:30
Срок годности парфюма: когда пора выбрасывать любимый флакон
10:29
Байден заявил, что забыл о Путине больше, чем многие знают
10:20
Долго икаешь или болит челюсть? Вызывай скорую! Нетипичные симптомы инфаркта

Сейчас читают

До пяти миллионов: За клевету в домовых чатах могут наказать рублем
Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 7 марта 2026 года
Ракета сбита над Турцией: опасно ли россиянам ехать на отдых и стоит ли сдавать билеты
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Какие недорогие цветы подарить девушке к 8 Марта — видео
⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить