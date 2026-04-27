Стиль поколения: как отличить по одежде бумера от миллениала, зумера и Альфа

Стилист Левитина: мода поколения формируется в детстве и остается на всю жизнь

Работая с гардеробами клиентов, консультант по стилю и имиджу Александра Левитина очень часто замечает устойчивые привычки, проявляющиеся при формировании гардероба. Таким образом, по словам эксперта, и формируется мода поколений. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru стилист рассказала, как отличить бэби-бумеров, миллениалов, зумеров и представителей поколения Альфа по одежде.

Беби-бумеры (или просто бумеры) родились в период с 1946 по 1964 годы. Их эра характеризуется послевоенным ростом рождаемости, отсюда и название, экономическим подъемом, ориентацией на прогресс и карьеру. Поколение Y (миллениалы) появилось на свет в 1981–1996 годы в период глобализацим, появления и распространения интернета, эти люди часто ориентированы на самореализацию и перестройку нарративов бумеров.

Представители поколения Z (зумеры) рождались с 1997 по 2012 годы. Их называют цифровым поколением, так как мобильные и прочие технологии знакомы им с детства, они мультизадачны, привыкли быстро обрабатывать большие объемы информации, стремятся к свободе выбора и индивидуальности. Об Альфа говорят как о самом образованном поколении без практических навыков. Они появляются на свет с 2013 года по настоящее время, погружены в цифровой мир, быстро легко учатся новому, активно используют сленг и цифровой язык.

Как же все они выглядят?

Беби-бумеры (от 62 до 80 лет)

Бумеры — любители вечной классики.

Как рассказала Левитина, это поколение выросло в системе четких социальных правил, где внешний вид был частью делового и общественного кода. Поэтому одежда для них — это способ проявления определенной принадлежности и ответа на эти нормы и ожидания.

«Силуэт структурный, графичная линия плеча и определенная вертикаль. Пропорции классические, без смещений, фактуры плотные, палитра сдержанная, и очень часто идет использование аксессуаров, например, платок или часы», — отметила стилист.

Миллениалы (от 30 до 45 лет)

Миллениалы одеваются для себя, а не для окружающих.

Как подчеркнула эксперт, для миллениалов общепринятые правила, в том числе негласные жизненные принципы, перестали быть единственным ориентиром. Их внешний вид строится на понятной и личной логике выбора.

«Силуэт более мягкий, расслабленный, но нет небрежности. Акцент часто идет на ткань и фактуру. Также редко мы можем встретить явную демонстрацию логотипов. Их гардероб больше похож на капсульную систему, где все между собой сочетается и отвечает задачам образа жизни», — пояснила Левитина.

Зумеры (от 14 до 29 лет)

Зумеры превращают гардероб в отражение личности.

Это поколение выросло в среде, где нет единой нормы, поэтому гардероб для его представителей — это способ самовыражения. Зумеры предпочитают свободные силуэты и многослойные образы, часто со смещением пропорций.

В этой категории нередко можно встретить смешение стилей, винтажные вещи, многие Z-модники выбирают ресейл. Часто они используют цвет как некий акцентный элемент в наряде. И гардероб зумеров больше напоминает набор вещей, где все каждый раз миксуется и сочетается совершенно по-новому.

Альфа (до 13 лет)

Альфа хотят хорошо выглядеть в соцсетях и следуют трендам.

Для современных подростков существование в двух режимах — оффлайн и онлайн — не две разные жизни, они неразделимы. Поэтому гардероб сразу создается под два пространства. При этом он может быть ярким, смелым, даже эксцентричным.

«Силуэт максимально простой, с преобладанием оверсайз и базовых форм. В основе лежит универсальность, комфорт и легкость сочетаний. Их набор вещей — это определенные образы, которые одинаково сочетаются и для жизни, и для цифрового мира», — добавила Левитина.

В заключение стилист пришла к выводу, что внешний облик каждого поколения — это не просто мода или набор случайных совпадений в предпочтениях. Это определенная система, которая создается в детстве и остается с человеком на всю жизнь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как покойная королева Великобритании Елизавета II стала иконой стиля. Можно подумать, что леди из прошлого века едва ли может влиять на модные течения современности, но это ошибка. Приемами легендарной монаршей особы пользуется сегодня жена принца Уильяма Кейт Миддлтон и многомиллионная армия ее поклонниц.

