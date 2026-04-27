Названа причина смерти заслуженного артиста РСФСР Льва Шимелова

Рита Цветкова
Рита Цветкова 42 0

Актер посвятил жизнь эстраде: выступал как конферансье, работал режиссером в Московском мюзик-холле и Москонцерте.

Из-за чего умер актер экстрады и конферансье Лев Шимелов

Фото: Кадр из к/ф «Улыбки танцора», реж. Альберт Атаханов, 1974 г.

Причиной смерти заслуженного артиста РСФСР Льва Шимелова стал инсульт

Причиной смерти знаменитого конферансье, заслуженного артиста РСФСР Льва Шимелова стал инсульт. Об этом РИА Новости рассказали в его окружении. По словам собеседницы агентства, в течение недели после удара медики пытались его спасти, но безуспешно. Сложность ситуации и почтенный возраст сыграли свою роль. Шимелову было 96 лет.

«Врачи боролись за его жизнь, делали операцию. Его подключили к ИВЛ (Аппарат искусственной вентиляции легких. — Прим. ред.), пролежал практически неделю, но не смогли спасти. Он умер из-за инсульта», — сказала она. .

Женщина также отметила, что прощание со Львом Павловичем уже состоялась, церемония прошла в минувшее воскресенье в Боткинской больнице. Дата похорон пока неизвестна, ее сообщат позже. Актера предадут земле на Ваганьковском кладбище.

Артист родился в Баку в 1930 году. В студенчестве активно участвовал в творческой самодеятельности — писал сценарии для капустников, выступал с миниатюрами и в качестве конферансье. Широкую известность получил благодаря одному из номеров, в котором пародировал героев популярных мультфильмов.

В 1952 году был Шимелов получил приглашение на профессиональную эстраду. Артист конферировал на концертах джаз-оркестра Азербайджана, в качестве режиссера работал в Московском мюзик-холле и Москонцерте, благодаря ему вышли в свет постановки «Москва улыбается вам», «Он, она и спорт» с участием Любови Полищук и «Это было вчера», а также был ведущим передачи «Радионяня».

В конферансе Лев Шимелов использовал фельетоны, пластику и пантомиму, при этом был автором большинства своих номеров. В 1981 году на грампластинках выпустили музыкальную сказку «Происшествие в стране Мульти-Пульти», срежиссированную им. Артист также работал над озвучиванием мультфильма «Пластилиновая ворона», проводил массовые мероприятия и концерты на стадионах. В 1990 году получил звание заслуженного артиста РСФСР.

