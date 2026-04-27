Israel News: гости украли бутылки вина во время стрельбы на приеме с Трампом

Во время стрельбы на приеме с участием президента США Дональда Трампа в отеле Washington Hilton гости начали забирать бутылки с вином. Об этом 26 апреля сообщило агентство Israel News.

«После того, как возле места проведения ужина для корреспондентов Белого дома раздались выстрелы, и сотрудники службы безопасности приступили к эвакуации и обеспечению безопасности помещения, некоторые из присутствующих начали хватать бутылки вина», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Агентство также опубликовало видео, где одна из девушек забирала со стола бутылку вина.

Трампа и его супругу Меланью 25 апреля эвакуировали с ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома после звуков стрельбы. Позднее американский лидер сообщил о задержании стрелявшего. При нападении пострадал один из сотрудников службы беопасности. Федеральный прокурор в Вашингтоне Жанин Пирро заявила, что задержанный предстанет перед судом 27 апреля.

Reuters отметило, что инцидент во время ужина с участием Трампа поставил вопросы к уровню охраны президента. Позднее Трамп заявил, что не может представить более опасной профессии, чем президент страны, а также упрекнул отель, где проходило мероприятие, в недостаточных мерах безопасности.

