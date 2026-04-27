Подровнять концы? Раскрыты траты Меркель на визажиста и парикмахера

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов

Впрочем, гораздо большие суммы потратили на офисное оборудование экс-канцлера.

Сколько тратят на содержание канцлера Германии

Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Меркель за 2 года потратила 65 тысяч евро на визажиста и парикмахера из бюджета

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель потратила около 65 тысяч евро (около 5,9 миллиона рублей. — Прим. ред.) из государственного бюджета на услуги парикмахера и визажиста. Об этом сообщила пресс-служба бундестага.

«Расходы на парикмахерские и визажистские услуги с 1 июля 2024 года по 31 марта 2026 года составили 64 677 евро», — говорится в публикации.

Также с июля 2024 года по март 2026 года Меркель совершила девять поездок, на которые потратили более десяти тысяч евро (около 880 тысяч рублей. — Прим. ред.). Бывший канцлер Олаф Шольц совершил четыре поездки и израсходовал свыше шести тысяч евро (около 530 тысяч рублей. — Прим. ред.).

В бундестаге также сообщили, что расходы на офисное оборудование Меркель и Шольца с 6 мая 2025 года составили 473 тысячи евро (41,7 миллиона рублей. — Прим. ред.) за второе полугодие 2024 года, 1,4 миллиона евро (125 миллионов рублей. — Прим. ред.) за 2025 год и 408 тысяч евро (36 миллионов рублей. — Прим. ред.) за первый квартал 2026 года.

Как ранее писал 5-tv.ru, ежедневные расходы на макияж экс-министра иностранных дел Германии Анналены Бербок во время пребывания на посту составили в среднем около 248 евро (22 тысячи рублей. — Прим. ред.).

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
75.53
0.70 88.28
0.75
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:37
Гости украли бутылки вина во время стрельбы на приеме с Трампом
3:13
Подровнять концы? Раскрыты траты Меркель на визажиста и парикмахера
2:52
«Л’Этуаль» собрался закрыть 150 магазинов
2:31
Эксперт по сну назвал идеальное время для секса
2:10
В Берлине собрались запретить георгиевскую ленту 8–9 мая
1:50
В Словении рассказали о сроках проведения референдума о членстве в НАТО

Сейчас читают

Ефим Шифрин впервые рассказал, почему покинул «Аншлаг»
Секс был изобретен доисторическими рыбами в Шотландии задолго до появления людей
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
Символ разрыва: когда пора снимать обручальное кольцо

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео