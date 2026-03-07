Горнолыжница Ворончихина стала первым российским призером Паралимпиады-2026

Российская горнолыжница Варвара Ворончихина заняла третье место на Паралимпийских играх в Италии в скоростном спуске. Она показала результат 1 минута 24,47 секунды.

Ворончихина уступила 2,47 секунды шведке Эббе Аарше. Второй пришла француженка Орели Ришар, опередившая россиянку всего на 1,71 секунды.

Варвара Ворончихина - 23-летняя двукратная чемпионка мира, она стала первой из российских спортсменов, завоевавших медаль на Играх-2026.

Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина д’Ампеццо продлятся до 15 марта. На церемонии открытия Россию представляли лыжница Анастасия Багиян, ведущий Сергей Синякин, атташе Екатерина Пронина и глава Паралимпийского комитета РФ Павел Рожков.

Атлеты из России вышли под своим национальным флагом впервые с 2014 года. Всего на Паралимпийских играх нашу страну представят шесть спортсменов.

Ранее одна из участниц Олимпиады-2026 заявила, что женский лыжный марафон на дистанции 50 километров является «идиотизмом».

