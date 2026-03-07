В кинопарке «Москино» 8 марта пройдет творческий вечер с Павлом Деревянко

Давид Андриясов
Встреча пройдет в рамках цикла подобных мероприятий с известными актерами и режиссерами.

Фото: © РИА Новости/Сергей Пятаков

На площадке «Театр Гонзаги» 8 марта состоится творческий вечер с актером Павлом Деревянко. Встречу проведет журналист и телеведущий Вадим Верник. Об этом сообщили на портале mos.ru.

Мероприятие откроет цикл творческих встреч с известными актерами и режиссерами, который стартует в кинопарке «Москино», подведомственном столичному Департаменту культуры. Раз в месяц в «Театре Гонзаги» и на других площадках кинопарка будут проходить открытые интервью с деятелями кино. Все желающие смогут задать гостям вопросы, узнать о их профессиональном пути и получить автограф.

«В прошлом году в кинопарке прошли мастер-классы и встречи с продюсерами Наталией Клибановой и Сергеем Маевским, актерами Львом Зулькарнаевым и Антоном Шагиным, режиссером Сергеем Коротаевым, а также художниками по гриму, художниками-постановщиками и другими специалистами. В этом году открывается цикл встреч со знаменитым журналистом Вадимом Верником, на которых он выступит ведущим», — рассказали в пресс-службе кинопарка «Москино».

Творческий вечер пройдет с 16:00 до 17:30. Вадим Верник, который выступит модератором встречи, является лауреатом премий «Радиомания» за лучшее ток-шоу года и «Театрал». Он также известен как автор и ведущий цикла фильмов о Майе Плисецкой, Олеге Табакове, Галине Вишневской, Мстиславе Ростроповиче, Инне Чуриковой и других выдающихся артистах.

«Я очень рад, что первым актером, который станет участником нашего проекта, будет Павел Деревянко. Мы с ним давно знакомы, еще с момента, когда он только окончил актерский факультет ГИТИСа, поэтому у нас очень доверительные отношения. Я особенно рад, что премьера состоится именно 8 марта, в Международный женский день, и мы с удовольствием поздравим всех женщин с этим праздником и поговорим о любви», — отметил Вадим Верник.

Павел Деревянко — обладатель ряда престижных наград, включая премии «Золотой орел», «Кинотавр» и награды Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Он также становился «Актером года» по версии GQ. Зрителям он известен по ролям в проектах «Беспринципные», «Кибердеревня-2», «Домашний арест», «Брестская крепость», «Три сестры», «Волшебный участок» и других фильмах и сериалах.

