«Вы прекрасны»: космонавты с МКС поздравили россиянок с 8 Марта

Космонавты с МКС поздравили россиянок с 8 Марта

Космонавты «Роскосмоса» — Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев — поздравили россиянок с 8 Марта. Видео публикует 5-tv.ru.

Космонавты обратились к женщинам, находясь на борту Международной космической станции (МКС). Сергей Кудь-Сверчков отметил, что 8 Марта — самый любимый праздник в нашей стране.

«В этот день все мужчины поздравляют своих матерей, жен, дочерей и подруг с Международным женским днем. И мы с орбиты Земли спешим присоединиться к их словам и выразить вам свое восхищение», — сказал космонавт.

Затем слово взял Сергей Микаев. Он, в свою очередь, подчеркнул, что женщины — хранительницы домашнего очага. Именно представительницы прекрасного пола вносят огромный вклад в развитие всего человечества, добавил космонавт.

После этого микрофон перешел к Андрею Федяеву. Он поблагодарил всех женщин за заботу, которой они ежедневно окружают всех своих близких.

«Желаем вам любви, гармонии, благополучия и здоровья, и пусть каждый день начинается с добрых слов и улыбок близких вам людей. Вы прекрасны», — заключил космонавт.

