«Вы прекрасны»: космонавты с МКС поздравили россиянок с 8 Марта

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 13 0

Они пожелали представительницам прекрасного пола счастья, здоровья и любви.

Фото, видео: Zuma/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Космонавты с МКС поздравили россиянок с 8 Марта

Космонавты «Роскосмоса» — Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев — поздравили россиянок с 8 Марта. Видео публикует 5-tv.ru.

Космонавты обратились к женщинам, находясь на борту Международной космической станции (МКС). Сергей Кудь-Сверчков отметил, что 8 Марта — самый любимый праздник в нашей стране.

«В этот день все мужчины поздравляют своих матерей, жен, дочерей и подруг с Международным женским днем. И мы с орбиты Земли спешим присоединиться к их словам и выразить вам свое восхищение», — сказал космонавт.

Затем слово взял Сергей Микаев. Он, в свою очередь, подчеркнул, что женщины — хранительницы домашнего очага. Именно представительницы прекрасного пола вносят огромный вклад в развитие всего человечества, добавил космонавт.

После этого микрофон перешел к Андрею Федяеву. Он поблагодарил всех женщин за заботу, которой они ежедневно окружают всех своих близких.

«Желаем вам любви, гармонии, благополучия и здоровья, и пусть каждый день начинается с добрых слов и улыбок близких вам людей. Вы прекрасны», — заключил космонавт.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
79.15
0.96 91.84
1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

2:30
Чемпионат России по художественной гимнастике завершился в Москве
2:10
В Нигерии исламисты убили прихожан Русской православной церкви
1:50
«Вы прекрасны»: космонавты с МКС поздравили россиянок с 8 Марта
1:30
Зампостпреда РФ при ООН напомнила о важной роли России в борьбе за права женщин
1:10
«Роскосмос» показал фотографии «космических цветов» к 8 Марта
0:50
Трамп похвалил переводчиков на переговорах с Путиным и Си Цзиньпином

Сейчас читают

Пожар начался на нефтебазе в Армавире после атаки украинского беспилотника
«Все мои предательства»: новое шоу Лорак основано на ее личных переживаниях
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро
«Посмотришь и умрешь»: как короткие видео в соцсетях разрушают мозг человека

Интересные материалы

Какие недорогие цветы подарить девушке к 8 Марта — видео
⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить