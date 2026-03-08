Украина не участвовала в церемонии открытия паралимпийских игр

В Италии открылась зимняя Паралимпиада, и российские спортсмены вышли на церемонию открытия впервые с флагом, в форме с символикой России. Так же, как и белорусские атлеты. Это особенно важно для паралимпийцев, ведь они находились под санкциями дольше всех остальных наших спортсменов. Так сложились обстоятельства. И именно они возвращаются первыми с поднятой головой, без нейтрального статуса, без компромиссов.

Наших в Италии шестеро. Всего шесть атлетов. Уже завоевали две бронзовые медали. А значит, в их честь звучал и гимн России.

Ох, как это бесит некоторых… Ряд делегаций демонстративно не вышел на церемонию открытия: Украина, понятно, Канада, Хорватия, Латвия, Литва, Финляндия — понятно. Да и бог с ними. По ходу турнира выходок, вероятно, добавится. Некоторые наивно полагали, что после бомбардировок Ирана — у МОК будут претензии к США и Израилю. Но нет, никаких претензий.

Международный Олимпийский комитет прикрылся принципами, прописанными еще отцом основателем движения Пьером Де Кубертеном, что спорт вне политики. Это правильно, это хорошо. Но вопрос — а где были ваши принципы последние 12 лет? Это же с Крыма началось. Правда тогда стеснялись и не говорили «это вам за Крым», а потом и стесняться перестали. Самые жесткие ограничения против наших спортсменов начались с 2022 года, когда отстранили всех скопом и с нейтральным статусом и всех остальных.

Причем ситуация была зеркальной — мы начали СВО между Олимпиадой и Паралимпиадой в Китае. Ближний Восток загорелся между Олимпиадой и Паралимпиадой в Италии. И тогда наших запретили именно под предлогом заботы о правах украинских спортсменов, мол не все могут из них приехать из-за боевых действий. И? Иранская команда вообще снялась с соревнований из-за бомбежек. США и Израилю слова не сказали. Вот такой он «мир, основанный на правилах». На их правилах.

Конечно нынешнее руководство МОК может сказать, это не мы все решали тогда — это предыдущие управленцы, Томас Бах… Ну да, Томас Бах — плохой. А то, что американские телеканалы дают 50% прибыли МОК, покупая права на трансляции, а то, что американские корпорации обеспечивают более трети доходов на рекламе, это совершенно не при чем. Просто совпадение.

Не будем о прошлом. Важно, что сделан первый шаг по реабилитации российских атлетов. Их особенно не хватало в тех видах спорта, где наши чемпионы задают тон.

