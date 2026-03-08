Подавший аварийный сигнал самолет Azur Air совершил успешную посадку в Мьянме

Рита Цветкова
На борту российского судна, следовавшего из Тюмени в Нячанг, находились 346 человек.

Самолет Azur Air после аварийного сигнала сел в Мьянме

Фото: www.globallookpress.com/Aleksey Smyshlyaev

Подававший аварийный сигнал самолет российской компании Azur Air, следовавший из Тюмени в Нячанг (Вьетнам), незапланированно приземлился в Мьянме. Об этом сообщили представители пресс-службы авиаперевозчика. На борту воздушного судна находились 336 пассажиров и десять членов экипажа, никто из них не пострадал.

«Самолет Boeing 767, выполняющий рейс ZF-2559 Тюмень — Нячанг, совершил незапланированную посадку в международном аэропорту Янгон (Мьянма). Посадка прошла в штатном режиме, самолет зарулил на место стоянки самостоятельно», — говорится в заявлении.

Это не первый случай смены курса, зафиксированный в последние месяцы, не впервые проблемы именно с вьетнамскими рейсами. Так, в конце января самолет Boeing 747 авиакомпании Azur Air, следовавший по рейсу Нячанг — Иркутск, совершил незапланированную посадку в Ханое. На борту судна находились 238 пассажиров и семь членов экипажа, обошлось без пострадавших.

В феврале сообщалось, что вылетевший с острова Фукуок в Казань самолет Azur Air вернулся в аэропорт вылета. Авиаперевозчик объяснил инцидент техническими причинами и приоритетностью безопасности. Пресс-служба компании заявляла о посадке в штатном режиме и отсутствии сигналов бедствия с судна.

Однако пассажиры рассказали журналистам немного другую историю — об огне в иллюминаторах, хлопках и искрах в одном из двигателей и панике на борту. Позже в Azur Air началась внеплановая проверка в связи с несколькими случаями задержек рейсов — их потребовала Генпрокуратура РФ по запросу Ространснадзора.

Ранее 5-tv.ru писал об аварии, произошедшей в США. Легкомоторный самолет упал на жилые дома, да с такой силой, что его обломки разлетелись по всему району.

