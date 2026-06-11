Иран атаковал американскую авиабазу с истребителями в Иордании

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 28 0

До этого Тегеран ударил по базе США в иракском Курдистане.

Удары Ирана по базам США — уничтожены истребители

Фото: www.globallookpress.com/Mamoun Wazwaz

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Иран при помощи баллистических ракет совершил удары по истребителям и центру управления на авиабазе США в Иордании. Об этом сообщает местное агентство Tasnim со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Известно, что иранские военные запустили 12 снарядов в сторону ключевых военных объектов В США. В КСИР заявили, что находящиеся на аэродроме самолеты F-35, F-15 и F-16 были уничтожены.

«ВКС КСИР, используя 12 баллистических ракет, нанесли удары по местам дислокации американских истребителей F-35, F-15 и F-16, а также по ключевым объектам американской армии на авиабазе и командном центре Аль-Азрак, уничтожив эти объекты и большое количество истребителей», — говорится в сообщении.

До этого иранские СМИ писали об атаках на американскую базу «Аль-Харир» в иракском Курдистане и корабли в Ормузском проливе.

США ночью 11 июня совершили удары по военным объектам в нескольких населенных пунктах исламской республики. В ответ Тегеран объявил о закрытии Ормузского пролива и ответной атаке на американские базы на Ближнем Востоке.

Ранее 5-tv.ru писал об ударах Ирана по силам пятого флота США в Бахрейне.

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