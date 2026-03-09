Дом русской культуры в ливанской Набатии разрушен в результате израильской атаки

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова

Центр, в котором собирались выпускники российских вузов и соотечественники со всего южного региона, работал с 2004 года.

Дом русской культуры в Ливане разрушен из-за атаки Израиля

Фото: Reuters/Karamallah Daher

ТАСС: Дом русской культуры в ливанской Набатии разрушен из-за израильской атаки

Истребители Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля нанесли удар по городу Набатия, расположенному на юге Ливана, в результате был полностью разрушен Дом русской культуры. Об этом в интервью журналистам ТАСС рассказал директор учреждения Асаад Дия.

Как отметил Дия, Дом русской культуры был открыт в 2004 году и вскоре стал социально-культурным центром, собиравшим выпускников российских вузов и соотечественников со всего южного региона.

«Работали курсы русского языка, дети занимались музыкой, танцами, рисованием. У нас был зал, в котором устраивались торжественные вечера российско-ливанской дружбы и концерты», — поделился руководитель центра.

Асаад Дия также сообщил, что после эскалации конфликта с Израилем работа Дома русской культуры была приостановлена. Сотрудников центра эвакуировали, соответственно, никто из них не пострадал.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит удары по объектам «Хезболлы» по всему Ливану. По данным ливанского Министерства здравоохранения, количество погибших с начала эскалации почти достигло 400, более тысячи человек получили ранения. Ранее

Ранее, писал 5-tv.ru, в ЦАХАЛ сообщили о первых потерях с начала операции в Ливане.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

