Жительница Звенигорода рассказала о гибели детей на реке 15 лет назад

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 33 0

Сильное течение и ямы на дне не раз приводили к трагедиям в этих местах.

Что случилось с пропавшими детьми в Звенигороде

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Женщина, проживающая по соседству с местом, где предположительно пропали школьники, поделилась с aif.ru пугающими подробностями об этой части Москвы-реки. По словам Елены Пушкиной, на повороте русла близ улицы Игнатьевская неоднородный рельеф дна в сочетании с мощным потоком создают опасные водовороты.

Она вспомнила, что примерно полтора десятка лет назад на этом же участке утонули двое мальчиков. Тогда, несмотря на присутствие отдыхающих, спасти ребят не удалось.

Пушкина призналась, что и сама едва не погибла здесь в подростковом возрасте. Они с подругой решили переплыть реку и оказались в зоне, где поток расходится в стороны. Часть воды уходит дальше по руслу, а часть затягивает в прибрежный омут.

«Подруга угодила в воронку метрах в ста от того места. Меня понесло в другую сторону, а ее засосало в глубину. Чудом оттолкнулась и выплыла. После этого мы долго боялись даже близко подходить к воде», — поделилась воспоминаниями женщина.

По мнению Пушкиной, если дети оказались в воде, искать их нужно именно в том направлении, куда уходит основная струя.

Напомним, днем 7 марта в Звенигороде бесследно исчезли трое подростков. Они отправились к реке и домой не вернулись. Есть неофициальная версия, что они могли провалиться под лед.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
79.15
0.96 91.84
1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:06
Минздрав разработал цветовую схему для формы медицинских работников
9:00
Изменилось число регионов РФ со средней зарплатой экономистов выше 150 тысяч рублей
9:00
Ледяной пол зимой и парник летом: главные ошибки при утеплении дома
8:51
«Удивляюсь ее разумности»: певица МакSим поздравила старшую дочь с днем рождения
8:45
Израиль атаковал места производства ракетных двигателей и пусковые установки дальнобойных ракет Ирана
8:31
В Шотландии в результате пожара обрушился купол здания Викторианской эпохи

Сейчас читают

Су-34 поразил пункт управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
«Поддерживаю на все 100%»: Джефф Монсон о мальчике, которому не продали цветы
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро
В Петербурге открыли памятник Елизавете Глинке

Интересные материалы

Какие недорогие цветы подарить девушке к 8 Марта — видео
⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить