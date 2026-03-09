Диалог с самим собой: почему люди заменяют друзей общением с искусственным интеллектом

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 28 0

Психолог объяснила, какие особенности нейросетей делают их привлекательным собеседником для пользователей.

Почему люди заменяют друзей общением с нейросетями

Фото: 5-tv.ru

Психолог Воеводина: люди все чаще заменяют друзей на нейросети

Все больше людей начинают общаться с нейросетями вместо живых собеседников, и такая тенденция постепенно набирает популярность. Клинический психолог и член Федерации психологов-консультантов России Жанна Воеводина объяснила, что пользователей привлекает не только практическая польза искусственного интеллекта, но и ощущение эмоционального комфорта при диалоге. Об этом она рассказала в беседе с порталом Life.ru.

По словам эксперта, нейросети позволяют быстро находить нужную информацию и удовлетворять любопытство, однако ключевую роль играет манера общения цифрового собеседника. Искусственный интеллект поддерживает разговор, может делать комплименты и не обесценивает вопросы пользователя.

Важно подходить к такому общению критически.

«Эмоционально здоровый человек понимает, что по сути он ведет диалог сам с собой — как в шутке про разговор с собственным отражением», — пояснила Воеводина.

При этом эксперт предупредила, что в некоторых случаях виртуальное общение может постепенно вытеснять реальные контакты.

Специалист подчеркнула, что риск формирования зависимости от общения с нейросетями выше у людей, испытывающих нехватку социальных связей. В первую очередь это касается тех, кто сталкивается с изоляцией или редко взаимодействует с окружающими. В таких условиях диалог с искусственным интеллектом становится способом компенсировать недостаток общения, однако он не способен полностью заменить реальные человеческие отношения.

