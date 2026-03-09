Горнолыжница Ворончихина принесла сборной РФ первое золото на Паралимпиаде

Алексей Мокряков
Ранее она стала бронзовым призером в скоростном спуске.

Россия на Паралимпиаде-2026 в Италии — победы, рекорды

Фото: Сергей Красноухов/ТАСС

Российская горнолыжница Варвара Ворончихина принесла сборной страны первую золотую медаль на Паралимпиаде в Италии.

Спортсменка одержала победу в супергиганте (или супергигантском слаломе. — Прим. ред.).

Ранее Варвара Ворончихина завоевала бронзовую медаль в скоростном спуске. Об этом сообщал 5-tv.ru. Ворончихина уступила 2,47 секунды шведке Эббе Аарше. Второй пришла француженка Орели Ришар, опередившая россиянку всего на 1,71 секунды.

Паралимпиада-2026

Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина д’Ампеццо продлятся до 15 марта. На церемонии открытия Россию представляли лыжница Анастасия Багиян, ведущий Сергей Синякин, атташе Екатерина Пронина и глава Паралимпийского комитета РФ Павел Рожков.

Атлеты из России вышли под своим национальным флагом впервые с 2014 года. Всего на Паралимпийских играх нашу страну представят шесть спортсменов.

