Горнолыжница Ворончихина принесла сборной РФ первое золото на Паралимпиаде

Российская горнолыжница Варвара Ворончихина принесла сборной страны первую золотую медаль на Паралимпиаде в Италии.

Спортсменка одержала победу в супергиганте (или супергигантском слаломе. — Прим. ред.).

Ранее Варвара Ворончихина завоевала бронзовую медаль в скоростном спуске. Об этом сообщал 5-tv.ru. Ворончихина уступила 2,47 секунды шведке Эббе Аарше. Второй пришла француженка Орели Ришар, опередившая россиянку всего на 1,71 секунды.

Паралимпиада-2026

Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина д’Ампеццо продлятся до 15 марта. На церемонии открытия Россию представляли лыжница Анастасия Багиян, ведущий Сергей Синякин, атташе Екатерина Пронина и глава Паралимпийского комитета РФ Павел Рожков.

Атлеты из России вышли под своим национальным флагом впервые с 2014 года. Всего на Паралимпийских играх нашу страну представят шесть спортсменов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.