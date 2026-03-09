Рассадник бактерий: чем опасны лейки и шланги для душа

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 41 0

Очищение этих деталей рекомендуется проводить раз в месяц.

Чем можно заразиться в душе

Фото: www.globallookpress.com/Elisa Schu

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Биолог Лянина: загрязненные лейки и шланги могут вызвать инфекции

Лейки и душевые шланги со скопившимися вредными микроорганизмами могут вызвать у человека различные заболевания. Об этом сообщила биолог Ирина Лянина в беседе с Lenta.ru.

Эксперт отметила, что внутри приспособлений при низкой температуре воды и недостаточной циркуляции со временем накапливаются бактерии, провоцирующие развитие плесневелых грибков и микроорганизмов, которые могут привести к заболеванию органов дыхания, слуха, а также кожи.

«В результате при пользовании загрязненной лейки можно приобрести инфекции кожи (фурункулы, фолликулит), ингаляционные инфекции, аллергические реакции, инфекции ушей и дыхательных путей», — подчеркнула эксперт.

Специалист рекомендовала раз в месяц очищать душевую лейку, чтобы удалять скопившиеся в ней отложения и предотвращать размножение бактерий. Для прочистки подойдут уксусный раствор, а также дезинфицирующие и антибактериальные средства для сантехники. Но перед их применением, необходимо проконсультироваться со специалистом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что срок службы зубных щеток составляет три месяца.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.15
0.96 91.84
1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:10
«Никогда не поднимал руку»: Прилучный ответил на обвинения Муцениеце в абьюзе
16:52
Иран ударил по пяти стратегическим базам США на Ближнем Востоке
16:48
Улыбка без мифов: что нужно знать о профессиональном отбеливании зубов
16:32
Гимн России прозвучал на Паралимпиаде впервые с 2014 года
16:04
Рассадник бактерий: чем опасны лейки и шланги для душа
15:41
Московская верфь позволила сократить время обслуживания речного транспорта столицы

Сейчас читают

«Совершенно нездоровые отношения»: Прилучный — о причинах развода с Агатой Муцениеце
«Выгорело дотла»: последствия обстрела ВСУ района в Донецке
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро
В Петербурге открыли памятник Елизавете Глинке

Интересные материалы

Какие недорогие цветы подарить девушке к 8 Марта — видео
⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить