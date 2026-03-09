Рассадник бактерий: чем опасны лейки и шланги для душа

Биолог Лянина: загрязненные лейки и шланги могут вызвать инфекции

Лейки и душевые шланги со скопившимися вредными микроорганизмами могут вызвать у человека различные заболевания. Об этом сообщила биолог Ирина Лянина в беседе с Lenta.ru.

Эксперт отметила, что внутри приспособлений при низкой температуре воды и недостаточной циркуляции со временем накапливаются бактерии, провоцирующие развитие плесневелых грибков и микроорганизмов, которые могут привести к заболеванию органов дыхания, слуха, а также кожи.

«В результате при пользовании загрязненной лейки можно приобрести инфекции кожи (фурункулы, фолликулит), ингаляционные инфекции, аллергические реакции, инфекции ушей и дыхательных путей», — подчеркнула эксперт.

Специалист рекомендовала раз в месяц очищать душевую лейку, чтобы удалять скопившиеся в ней отложения и предотвращать размножение бактерий. Для прочистки подойдут уксусный раствор, а также дезинфицирующие и антибактериальные средства для сантехники. Но перед их применением, необходимо проконсультироваться со специалистом.

