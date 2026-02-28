Бактерии на щетине: когда пора выкидывать старую зубную щетку

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 25 0

Микробиологи раскрыли шокирующую правду о чистоте аксессуаров для гигиены полости рта.

Сколько можно пользоваться одной зубной щеткой

Фото: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Daily Mail: срок службы зубной щетки составляет 90 дней

Использовать старую зубную щетку дольше трех месяцев категорически не рекомендуется во избежание накопления грибков и опасных микроорганизмов. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Информацию озвучила доктор Примроуз Фристоун, являющаяся доцентом клинической микробиологии в Университете Лестера. По ее словам, стандартный срок службы изделия составляет 90 дней, однако при наличии инфекций десен или полости рта обновлять аксессуар следует еще чаще, чтобы исключить риск повторного самозаражения.

Специалист подчеркнула, что основная проблема кроется не только в износе щетины, но и в неправильном уходе за предметом гигиены. Доктор Фристоун пояснила, что во рту человека обитает более 500 видов различных микроорганизмов, которые неизбежно попадают на щетку.

Остатки пищи, застревающие между волокнами, создают идеальную среду для размножения патогенной флоры. Чтобы минимизировать риски, эксперт советует промывать щетку под горячей проточной водой не менее 30 секунд после каждого использования. Это помогает удалить остатки пасты и налета. Для более глубокой дезинфекции микробиолог предлагает замачивать предмет в растворе соды, антибактериальном ополаскивателе или держать его над паром из чайника в течение минуты.

Сама доктор Фристоун призналась, что применяет еще более радикальные методы защиты своего здоровья. Раз в неделю она промывает щетку антибактериальным мылом для рук и уделяет особое внимание месту ее хранения. Ученый предостерегла от размещения щеток рядом с унитазом, так как при смыве в воздух поднимается аэрозоль, содержащий фекальные бактерии, которые могут осесть на щетине.

Несмотря на то что некоторые пользователи в Сети утверждают, будто их щетки выглядят как новые даже спустя год, эксперт настаивает на соблюдении рекомендаций врачей, поскольку невидимое глазу бактериальное загрязнение гораздо опаснее, чем просто распушившиеся волокна.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.27
0.15 91.30
0.27
Разбогатеют только семейные знаки зодиака: финансовый гороскоп на весну 2...

Последние новости

12:45
Вредная привычка: мужчина пожелтел и столкнулся с отказом органов
12:38
Суд в Смоленске арестовал обвиняемого в похищении девятилетней девочки
12:37
«Маленькая победоносная война»: зачем Трампу операция в Иране
12:30
Бактерии на щетине: когда пора выкидывать старую зубную щетку
12:29
Пентагон объявил о старте операции «Эпичный гнев» против Ирана
12:24
Сирены воздушной тревоги звучат в Иерусалиме

Сейчас читают

Израиль нанес превентивный удар по Ирану и закрыл небо: что известно
Суд признал экстремистской версию песни «Сигма бой» с антироссийским текстом
Силы ПВО за ночь сбили 97 украинских дронов над регионами РФ
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео