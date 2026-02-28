Бактерии на щетине: когда пора выкидывать старую зубную щетку

Daily Mail: срок службы зубной щетки составляет 90 дней

Использовать старую зубную щетку дольше трех месяцев категорически не рекомендуется во избежание накопления грибков и опасных микроорганизмов. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Информацию озвучила доктор Примроуз Фристоун, являющаяся доцентом клинической микробиологии в Университете Лестера. По ее словам, стандартный срок службы изделия составляет 90 дней, однако при наличии инфекций десен или полости рта обновлять аксессуар следует еще чаще, чтобы исключить риск повторного самозаражения.

Специалист подчеркнула, что основная проблема кроется не только в износе щетины, но и в неправильном уходе за предметом гигиены. Доктор Фристоун пояснила, что во рту человека обитает более 500 видов различных микроорганизмов, которые неизбежно попадают на щетку.

Остатки пищи, застревающие между волокнами, создают идеальную среду для размножения патогенной флоры. Чтобы минимизировать риски, эксперт советует промывать щетку под горячей проточной водой не менее 30 секунд после каждого использования. Это помогает удалить остатки пасты и налета. Для более глубокой дезинфекции микробиолог предлагает замачивать предмет в растворе соды, антибактериальном ополаскивателе или держать его над паром из чайника в течение минуты.

Сама доктор Фристоун призналась, что применяет еще более радикальные методы защиты своего здоровья. Раз в неделю она промывает щетку антибактериальным мылом для рук и уделяет особое внимание месту ее хранения. Ученый предостерегла от размещения щеток рядом с унитазом, так как при смыве в воздух поднимается аэрозоль, содержащий фекальные бактерии, которые могут осесть на щетине.

Несмотря на то что некоторые пользователи в Сети утверждают, будто их щетки выглядят как новые даже спустя год, эксперт настаивает на соблюдении рекомендаций врачей, поскольку невидимое глазу бактериальное загрязнение гораздо опаснее, чем просто распушившиеся волокна.

