Орбан призвал снять санкции с энергосектора России

Мурад Устаров
Премьер-министра поддержал и глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Что ожидает Европу в будущем

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

Евросоюзу следует отказаться от давления на энергетический сектор России. Об этом сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в видеообращении, показанном телеканалом M1.

«Мы должны пересмотреть и приостановить все санкции, введенные в отношении российской энергетики по всей Европе. Я инициировал это в письме, направленном сегодня председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен», — сказал он.

Орбан предупредил, что антироссийские ограничения на фоне конфликта на Ближнем Востоке могут привести к резкому увеличению стоимости нефти и газа.

Такое же мнение высказал и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он отметил, что санкции против России сильно скажутся на европейской экономике.

«Если Брюссель не снимет запрет, если он не отменит санкции, это нанесет чрезвычайно глубокий удар по европейской экономике. С ростом стоимости энергоносителей растут и цены на все остальное», — заявил он в соцсетях.

Дипломат подчеркнул, что рост цен вызовет проблемы, с которыми ранее не сталкивались жители континента. Также он обратил внимание, что конфликт на Ближнем Востоке уже сказался на ситуации с нефтью в Европе.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 марта, для всех знаков зодиака

