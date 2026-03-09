«Никогда не поднимал руку»: Прилучный ответил на обвинения Муцениеце в абьюзе

Актер Павел Прилучный заявил, что никогда не поднимал руку на женщину

Актер Павел Прилучный никогда не поднимал руку на женщину. Об этом он заявил в интервью Лауре Джугелии, затронув самую болезненную тему — обвинения в домашнем насилии, которые Агата Муцениеце публично выдвинула в 2020 году.

Все началось с того, что в июне, когда пара, со слов актера, уже находилась в процессе развода, Агата выложила в соцсеть провокационное видео. Она заявила, что Прилучный забрал ее телефон, выбросил его на улицу, довел детей до слез и поднял на нее руку. Павел признал, что конфликт был очень жестким, но настаивает на иной трактовке.

«Мы действительно очень сильно поругались. Очень жестко. И так как мы уже в процессе развода были, я говорю: «Пожалуйста, переезжай в Москву. Зачем нам все это? Я сейчас приеду, заберу детей, они поживут пока со мной» — вспоминает актер.

По его словам, договоренности постоянно срывались. Агата сначала попросила оставить в доме ее маму, а затем и вовсе отказалась съезжать, ссылаясь на ковид.

«Я приезжаю, она говорит: «Мы не уедем, там ковид, куда-то нас хочешь выбросить, там все болеют и кашляют. Ты хочешь, чтобы мы умерли?» — описывает ситуацию Павел.

Кульминацией стал эпизод на кухне, когда Прилучный, по его словам, услышал, как Агата разговаривает по телефону со своим новым другом на темы, которые ему было просто неприятно слышать.

«Я взял и выкинул телефон. Из этого тоже была целая какая-то новостная история…» — комментирует он тот инцидент.

Что касается самого страшного обвинения, в рукоприкладстве, Павел приводит жесткие аргументы.

«Я КМС по боксу. У меня достаточно рука тяжелая. Вот если бы я ее бил, там бы точно было видно. Если бы я ее бил, она бы наверняка пошла в полицию, написала заявление. Но она не написала», — заявил актер.

Он также добавил, что его воспитание не позволяет поднять руку на женщину.

Особенно болезненно Павел воспринял волну хейта, которая обрушилась на него после того видео.

«Я столько не получал комментариев, что „мы тебя найдем, убьем“, таких грязных вещей в жизни никогда столько не получал. И в какой-то момент, когда я понял, что все это — хорошо спланированная акция и такая пиар-кампания, мне стало по-настоящему больно», — признался артист.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Павел Прилучный назвал отношения с Агатой Муцениеце созависимыми и нездоровыми.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.