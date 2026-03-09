«Совершенно нездоровые отношения»: Прилучный — о причинах развода с Агатой Муцениеце

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

Актер объяснил, почему ревновал первую жену, но не ревнует вторую.

Прилучный впервые рассказал о разводе с Агатой Муцениеце

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Прилучный назвал отношения с Агатой Муцениеце созависимыми и нездоровыми

Актер Павел Прилучный назвал отношения с Агатой Муцениеце созависимыми и нездоровыми. В большом интервью Лауре Джугелии артист впервые предельно откровенно высказался о разводе с первой супругой, годах конфликтов и своих внутренних противоречиях.

«Жили мы замечательно. Мы познакомились на „Закрытой школе“ и влюбились. И была любовь, и все замечательно. До рождения ребенка», — начал актер, обозначив точку невозврата.

По словам Прилучного, все изменилось с появлением первенца Тимофея. Причиной стали несовместимые представления о семье.

«У меня определенный слой воспитания. У меня более классическое, советское. Отец — глава семьи всегда был… Мужчина должен приносить в дом деньги», — объяснил он свою позицию.

Камнем преткновения стала карьера Агаты. Через три месяца после родов она вернулась к съемкам, что Павел не поддерживал.

«Я был против. Но это было мое воспитание… У нее был приоритет — это работа. Для нее важна была карьера», — признал актер, добавив, что осознает причины ее поведения: она выросла без отца и переняла модель вечно работающей матери.

Отдельно Прилучный остановился на теме ревности, которая стала одной из ключевых проблем в браке.

«Она меня не ревновала, ревновал я ее», — признался Павел, отвечая на вопрос Лауры о том, кто из них был более ревнивым.

Он пояснил, что чувство собственничества возникло не на пустом месте. В качестве яркого примера Прилучный вспомнил эпизод во время съемок в Латвии. Будучи больным и с высокой температурой, он умолял жену пропустить вечеринку по случае завершения съемок — «шапку», чтобы выспаться перед дальней дорогой, но она настояла на своем.

«В итоге уговаривает меня, мы идем на „шапку“. Все время, которое там, она не со мной… Она знает, что у меня температура, плохо себя чувствую, завтра завал», — с обидой вспоминает актер, подчеркивая, что на мероприятии супруга постоянно находилась в компании других мужчин.

Прилучный также назвал их связь с Муцениеце «созависимой» и построенной на вечных «горках».

«Совершенно нездоровые были отношения… Мы друг от друга зависели», — сокрушается он.

Итогом стало осознание полной несовместимости.

«У нее классическое европейское воспитание, понятия о равноправии полов», — резюмировал Павел, добавив, что в его нынешних отношениях с Зепюр Брутян он больше не испытывает той разрушительной ревности, которая мучила его в браке с Агатой.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Павел Прилучный не планировал связывать себя узами брака после расставания с Агатой Муцениеце.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 марта, для всех знаков зодиака


