Агния Кузнецова: в отношениях с мужем наступил сложный период

В отношениях актрисы Агнии Кузнецовой и ее супруга, хореографа Максима Петрова, наступил сложный период. Пара может находиться на грани развода. Об этом звезда фильма «Груз 200» рассказала в интервью журналистке Ксении Собчак.

Кузнецова призналась, что семейная жизнь дается ей тяжелее, чем профессиональная деятельность. Сейчас она и ее муж проходят через серьезные испытания.

Артистка отметила, что пока не готова официально заявить о расторжении брака. Однако не стала скрывать наличие глубокого разлада.

По словам звезды, они с мужем по-прежнему живут в одном доме и стараются соблюдать договоренность не афишировать внутренние конфликты.

«Семейная жизнь для меня — самое трудное. Мне легче сниматься. Когда все только у нас начиналось, я хотела на каждом углу рассказывать, что я влюбилась. Мы вместе приходили на разные мероприятия. Дальше люди растут, меняют взгляды на вещи. Поэтому сейчас у меня нет желания распространяться о личной жизни. Но период у нас трудный, не буду скрывать», — отметила Кузнецова.

Актриса также добавила, что супруг ее не обижал. По словам Кузнецовой, она сама обладает сильным характером и способна «кого угодно обидеть».

Помимо проблем в браке, Кузнецова переживает внутреннюю трансформацию и переосмысление собственной личности. Она призналась, что сейчас ей комфортнее находиться наедине с собой, и допустила мысль, что в будущем ей может вообще никто не понадобиться для счастья.

Актриса вспомнила и свой прошлый опыт, в частности роман с актером Леонидом Бичевиным, который назвала своей первой настоящей любовью.

Кузнецова и Петров поженились в сентябре 2015 года, а в 2019 году у пары родился сын Андрон.

