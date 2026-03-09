На паузе: план Трампа по Газе приостановлен из-за войны в Иране

Американская миссия не может посетить регион.
Фото: Reuters/Mahmoud Issa
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Reuters: переговоры Трампа по урегулированию конфликта в Газе приостановлены
Переговоры по плану президента США Дональда Трампа о прекращении конфликта в Газе приостановлены. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
«Пауза угрожает задержать реализацию флагманской ближневосточной мирной инициативы Трампа, которую он назвал одной из главных внешнеполитических целей», — сказано в материале.
Один из источников, близких к работе Совета, отметил, что задержка носит кратковременный характер и связана с логистическими трудностями: сбои в авиарейсах помешали посредникам и представителям перемещаться по региону.
Другой источник сообщил, что представители палестинского движения ХАМАС должны были провести переговоры с египетскими, катарскими и турецкими посредниками 28 февраля, однако встреча была отменена. Новая дата переговоров пока не назначена.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп требовал от стран один миллиард долларов за участие в «Совете мира» по Газе. Администрация президента США выдвигала условие: для получения постоянного членства в совете государство должно внести в бюджет организации не менее одного миллиарда долларов в первый год работы.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
93%
Нашли ошибку?