Bloomberg: Трамп требует от стран $1 млрд за место в «Совете мира» по Газе

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 39 0

Американский лидер рассматривает совет как замену ООН?

Трамп будет продавать места в «Совете мира» по Сектору Газа

Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

Администрация президента США Дональда Трампа выдвинула ультимативное требование для стран, желающих получить постоянное членство в «Совете мира» по Сектору Газа: минимальный финансовый взнос в размере одного миллиарда долларов. Об этом сообщило британское агентство Bloomberg, ссылаясь на проект устава организации и дипломатические источники.

Структура новой организации предусматривает фактически неограниченную власть председателя, которым станет сам Трамп. Документ описывает механизм, напоминающий «покупку» влияния: каждая страна, входящая в состав совета, будет ограничена тремя годами и зависеть от воли председателя.

Однако это ограничение снимается для тех государств, которые в течение первого года внесут в бюджет совета более одного миллиарда долларов. В таком случае их членство станет постоянным.

«Решения будут приниматься большинством голосов, причем каждое присутствующее государство-член будет иметь один голос, но все решения будут подлежать утверждению председателем», — говорится в проекте.

Эта инициатива имеет и стороннюю критику. Многие обеспокоены тем, что американский лидер пытается создать альтернативу или соперника ООН, в адрес которой он давно негативно высказывается.

Ранее, писал 5-tv.ru, Трамп призвал Иран найти стране новое руководство.

