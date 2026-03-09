Суд отказался объединять приговоры Саркози, ему грозят еще полгода тюрьмы

Бывшему президенту Франции Николя Саркози предстоит дополнительное тюремное заключение после того, как суд отказался объединить два его предыдущих приговора. Об этом 9 марта сообщил телеканал BFM.

Речь идет о «деле о прослушке» и процессе, связанном с фальсификацией счетов в ходе президентской кампании 2012 года. Защита политика просила объединить наказания и зачесть уже отбытый срок по одному из дел в счет другого. Однако суд не нашел оснований для такого решения, и Саркози придется провести в заключении еще шесть месяцев.

Ранее, в декабре прошлого года, Саркози делился воспоминаниями о пребывании в тюрьме. Он рассказывал, что три недели питался злаковыми батончиками и молочными продуктами, а также жаловался на соседей, устроивших ему «ад».

В ноябре 2025 года суд освободил экс-президента под судебный контроль с запретом покидать Францию, общаться с другими обвиняемыми и контактировать с министром юстиции. В сентябре его приговорили к пяти годам тюрьмы и штрафу в €100 тысяч по делу о незаконном финансировании кампании из Ливии.

