Суд отказался объединять приговоры Саркози, ему грозят еще полгода тюрьмы

Экс-президент Франции не смог добиться зачета уже отбытого срока в счет другого наказания.

Экс-президента Франции Саркози снова посадят в тюрьму

Фото: www.globallookpress.com/Matthieu Mirville/Starface

Бывшему президенту Франции Николя Саркози предстоит дополнительное тюремное заключение после того, как суд отказался объединить два его предыдущих приговора. Об этом 9 марта сообщил телеканал BFM.

Речь идет о «деле о прослушке» и процессе, связанном с фальсификацией счетов в ходе президентской кампании 2012 года. Защита политика просила объединить наказания и зачесть уже отбытый срок по одному из дел в счет другого. Однако суд не нашел оснований для такого решения, и Саркози придется провести в заключении еще шесть месяцев.

Ранее, в декабре прошлого года, Саркози делился воспоминаниями о пребывании в тюрьме. Он рассказывал, что три недели питался злаковыми батончиками и молочными продуктами, а также жаловался на соседей, устроивших ему «ад».

В ноябре 2025 года суд освободил экс-президента под судебный контроль с запретом покидать Францию, общаться с другими обвиняемыми и контактировать с министром юстиции. В сентябре его приговорили к пяти годам тюрьмы и штрафу в €100 тысяч по делу о незаконном финансировании кампании из Ливии.

