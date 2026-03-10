«Град» накрыл укрытие ВСУ под Ореховом. Лучшее видео из зоны СВО

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 1 334 0

Удар наносился по опорному пункту после получения координат от разведки.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Российские военные нанесли удар по позициям ВСУ в районе Орехова из РСЗО «Град»

Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» 42-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» уничтожил скопление пехоты ВСУ в укрытии в районе города Орехова Запорожской области. Самые яркие кадры из зоны проведения СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Подразделение действует в режиме полной боевой готовности: по команде выезжает на позиции, оперативно рассчитывает установку цели и наносит удар. Взаимодействие с разведкой и расчетами беспилотных систем позволяет поражать цели с минимальным расходом боеприпасов.

Получив координаты, расчет накрыл опорный пункт противника пакетом реактивных снарядов, уничтожив до отделения пехоты. После выполнения задачи машина покинула позицию и убыла в тыл для перезарядки.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

