ВС РФ освободили Ветеринарное в Харьковской области и Гришино в ДНР

Анастасия Федорова

В Минобороны РФ рассказали об успехах наших военных.

Новости СВО 21 апреля 2026: что освободили ВС РФ 

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Вооруженные силы России освободили населенные пункты Ветеринарное в Харьковской области и Гришино в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Также в ведомстве сообщили, что российские средства противовоздушной обороны сбили 13 управляемых авиабомб и 434 беспилотника самолетного типа Вооруженных сил Украины.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

