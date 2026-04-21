В Ярославле сотрудники ФСБ задержали три группы пособников украинских кол-центров

В Ярославле были задержаны подозреваемые в телефонном мошенничестве и пособничестве ВСУ. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

ФСБ совместно с МВД задержали трех подозреваемых в мошенничестве. Они работали в кол-центрах, которые вымогали деньги у россиян. Данные средства в дальнейшем использовались в интересах ВСУ.

«В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что подозреваемые организовали функционирование GSM-шлюзов (сим-боксов) с целью хищения денежных средств путем обмана неограниченного круга граждан Российской Федерации с использованием телефонных звонков», — уточнили в ведомстве.

В домах задержанных правоохранительными органами был проведен обыск. В результате найдены более двух тысяч сим-карт и оборудование, которое использовалось для преступной деятельности.

Установлено, что все это являлось частью инфраструктуры украинских мошеннических кол-центров и использовались для организации диверсионно-террористической деятельности на территории России.

Было возбуждено три уголовных дела по статье «Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции». Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы сроком на шесть лет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Ставропольском крае сотрудники ФСБ задержали двух иностранных граждан, которые собирались устроить теракт в Пятигорске.

По плану украинских спецслужб, гражданка Германии должна была оставить сумку со взрывным устройством на территории объекта правоохранительных органов. После чего ее должен был убить выходец из Центральной Азии.

