Убьет в дороге: россиян предупредили о риске использования автомобилей старше трех лет

|
Алексей Мокряков
Машины с большим сроком эксплуатации могут представлять серьезную опасность для водителей и пассажиров.

Чем опасны старые автомобили — мнение эксперта

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

Владелец таксопарка Еговцев: опасно пользоваться машиной старше 3 лет

В России значительная часть автопарка состоит из машин старше десяти лет. Лишь 7,9% автомобилей младше трех лет. Как рассказал Life.ru основатель одного из таксопарков Станислав Еговцев, возраст транспортного средства может существенно влиять на тяжесть последствий при дорожно-транспортных происшествиях.

Эксперт пояснил, что при аварии кузов автомобиля должен поглощать энергию удара, однако с годами элементы силовой конструкции теряют прочность. Коррозия и усталость металла ослабляют ее, а это снижает способность машины гасить удар. Кроме того, могут возникать проблемы с системами безопасности: подушки иногда срабатывают некорректно, а ремни с изношенными преднатяжителями хуже фиксируют пассажиров. В результате кузов деформируется непредсказуемо, а нагрузка на людей внутри салона возрастает.

Также отмечается, что современные автомобили проходят более сложные краш-тесты и оснащаются дополнительными системами защиты.

К тому же, возраст влияет на управляемость машины: изношенные тормоза, люфты рулевого управления и ухудшение работы подвески увеличивают тормозной путь и вероятность аварии. По словам Еговцева, экономия на покупке старого автомобиля не компенсирует риски для жизни и здоровья.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что московский парк такси и каршеринга продолжит обновляться.

