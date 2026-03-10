Фрагменты вековой истории нашли при реставрации Николаевского дворца

Жители и гости Петербурга совсем скоро смогут оценить преображение одного из самых известных и величественных комплексов Северной столицы — Николаевского дворца. Его возрождение началось после того, как он стал частью Петербургского Дома музыки. Работы идут и внутри, и снаружи.

Важнейший этап — реставрация кровли, где специалисты обнаружили уникальные артефакты. Все увидел корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

Одна из дворцовых жемчужин Петербурга — бывшая резиденция великого князя Николая Николаевича — раскрывает свои секреты.

Эти фрагменты, найденные во время реставрации, как мозаика складываются в единую композицию. И являются частью, казалось, навсегда утерянного декоративного элемента, что украшал крышу.

«В нем должен был быть размещен герб Николая Николаевича, который был разработан уже в 1858 году для усадьбы Знаменки. И, соответственно, мы предполагаем, что фрагменты, которые мы нашли в этом чердаке, и являются фрагментами того самого герба, который был реализован», — рассказала научный руководитель реставрации Николаевского дворца, архитектор Мария Шапченко.

Вот этот картуш на дореволюционных изображениях. А вот так выглядел личный герб сына Николая I. После революции, когда дворец передали профсоюзам, его заменила советская эмблема, фрагменты которой также были найдены на чердаке дворца.

«Здесь у нас серп и молот, венок и фигуры рабочих, которые сняли уже в 1990-х годах и уложили», — добавила Шапченко.

В подвале дворца, среди тонн мусора, нашли еще и вазоны с ограды. Они, конечно, вернутся на свое место. А великокняжеский герб после научной экспертизы может вновь появиться на парапете, советский станет частью экспозиции, посвященной истории резиденции. После того, как Николаевский дворец стал частью Дома музыки, началось его возрождение.

«Общие сроки всей реставрации — это сентябрь 2029 года. Срок, может быть, небольшой, но в это время надо уложиться с комплексной реставрацией, с капитальным ремонтом некоторых его элементов конструктивных, инженерных сетей. И конечно, наша задача — вернуть горожанам и вообще истории тот дворец, что построил архитектор Штакеншнейдер», — отметила заместитель генерального директора Санкт-Петербургского Дома музыки Мария Ханько.

В эту изысканную резиденцию великий князь Николай Николаевич вместе с супругой Александрой Петровной въехали в 1861 году. Дворец поражал не только роскошью, но и техническим оснащением: здесь был водопровод, телеграф, первый в Петербурге лифт. Некоторые элементы отделки пережили и революцию, и войну.

Белая гостиная — единственное помещение дворца, где сохранился исторический паркет. В годы блокады здесь был госпиталь, а конкретно в этом зале — операционная. Паркет накрыли настилом. Это его и спасло.

Он нуждается в частичной реставрации, оценить необходимо сохранность так называемого «казенного камня» — в отделке внутреннего убранства использовался мрамор, оставшийся от строительства Исаакиевского собора. Каждый элемент здесь неповторим.

Двери во дворце сделаны из карельской березы. Им уже больше 150 лет. И даже ручки по эскизам архитектора Штакеншнейдера. Во дворце 70 каминов и 20 изразцовых печей, в инженерном исследовании и ремонте нуждаются 90 выходящих на крышу труб. Парадные залы, уникальная «воздушная» лестница — важно сохранить все в первозданном виде.

«Мы, конечно, с Домом музыки с удовольствием работаем. Мы видим тот подход, который они изначально демонстрируют на этом объекте. Есть очень тесный контакт. Буквально все шаги согласовываем», — отметил председатель Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга Алексей Михайлов.

Важно, что все эти масштабные работы не мешают искусству, идут параллельно занятиям молодых музыкантов и выступлениям. Одно из главных состоявшихся уже в этом году событий — концерт к 20-летию Дома музыки.

Ближайшее выступление пройдет в Николаевском дворце 11 марта. Солисты Петербургского Дома музыки исполнят сочинения японских композиторов.

