«Зачеркнуто»: Матвиенко допустил смену названия «Иванушек International»

Продюсер Матвиенко: «Иванушкам International» придется сменить название

Народный артист России Игорь Матвиенко допустил, что группе «Иванушки International», возможно, придется изменить название в связи с обсуждением использования англицизмов. Об этом он сообщил ТАСС.

«Вот так будут теперь называться и писаться: группа „Иванушки“, а слово International — зачеркнуто. Официально прошу не называть меня „продюсер“ — я теперь художественный руководитель», — сказал он с иронией.

Матвиенко также высказался, что англицизмы надоели. Он отметил, что на иностранные названия стоило бы ввести дополнительный налог.

Что изменилось с 1 марта

Высказывание Матвиенко прозвучало на фоне вступления в силу с 1 марта 2026 года Федерального закона, который вводит новые правила использования иностранных слов в публичном пространстве. Документ направлен на обеспечение доступности информации для потребителей на русском языке.

Согласно новым требованиям, вся информация для потребителей — вывески, таблички на входе, указатели внутри помещений, объявления об акциях и скидках, меню — должна быть на русском языке.

Иностранные слова теперь разрешено использовать только с равнозначным переводом. Причем русский текст должен быть на первом месте и сопоставим по шрифту, цвету и размеру.

При этом есть важные исключения. Под действие закона не попадают зарегистрированные товарные знаки и знаки обслуживания (например, Wildberries, Ozon).

Также можно оставить без перевода фирменные наименования организаций, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц. Но это касается только коммерческих юрлиц.

Что грозит нарушителям

Контроль за исполнением закона возложен на Роспотребнадзор, ФАС и муниципальные администрации. Штрафы для индивидуальных предпринимателей составят от 500 до 1000 рублей, для юридических лиц — от 5 до 40 тысяч рублей.

Эксперты отмечают, что новые правила в первую очередь затронут малый бизнес — кафе, салоны красоты, магазины, которые использовали в оформлении англицизмы вроде coffee, bar, sale, fresh.

При этом застройщиков изменения коснутся только в части рекламы новых объектов — названия жилых комплексов должны быть написаны кириллицей.

