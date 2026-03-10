Хотели нажиться: аргентинская мафия планировала продать ребенка россиянки

РИА Новости: аргентинская мафия планировала продать ребенка россиянки

В Аргентине пресечена деятельность преступной группировки «Лос Монос», участники которой намеревались продать новорожденного ребенка российской гражданки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление адвоката Кристиана Рубилара.

По словам юриста, женщина приехала в латиноамериканскую страну из США. Из-за трудностей с ментальным здоровьем она оказалась в тяжелой жизненной ситуации. Женщина осталась без крыши над головой и забеременела от одного из бандитов.

Злоумышленники из города Росарио удерживали пострадавшую. Когда пришло время рожать, они не стали отвозить ее в больницу.

Это было сделано для того, чтобы младенец не был официально зарегистрирован в больнице и сразу попал в руки преступников для последующей перепродажи.

Адвокат уточнил, что своевременное вмешательство полиции позволило сорвать планы торговцев людьми.

Рубилар подчеркнул особую опасность ситуации для россиян в этом регионе. По его словам, светлокожие и светловолосые дети продаются на черном рынке дороже остальных.

Он добавил, что обычно жертвами подобных преступлений становятся женщины из числа коренных народов или метисок. Однако дети европеоидной внешности ценятся криминальным миром значительно выше.

Благодаря тому, что информация о готовящемся преступлении вовремя поступила к силовикам, ребенка удалось спасти.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.