В России начались трехдневные выходные

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова

Следующие ожидаются с 9 по 11 мая.

Сколько дней продлятся выходные в мае

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В России стартовали первые длинные выходные этого месяца, приуроченные к Празднику Весны и Труда. Жители страны будут отдыхать три дня подряд — с пятницы по воскресенье включительно. 

Рабочая неделя начнется в обычном режиме в понедельник, 4 мая. 

История праздника

Первомай в нашей стране официально отмечается с 1918 года. Изначально дата была символом солидарности трудящихся всего мира и борьбы за сокращение рабочего дня до восьми часов. В советское время 1 мая называли Днем Интернационала и отмечали масштабными демонстрациями. Свое современное название — Праздник Весны и Труда — дата получила в 1992 году. 

Следующие длинные выходные ожидаются с 9 по 11 мая в честь Дня Победы, а затем с 12 по 14 июня в связи с Днем России. 

Ранее 5-tv.ru писал о том, что с 1 мая в Москве стартует фестиваль «Московская весна», который продлится 11 дней на 30 площадках города. Мероприятия будут посвящены Великой Победе и культуре народов России. На Тверском бульваре можно будет попробовать блюда региональной кухни, а также поучаствовать в мастер-классах и народных играх.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
74.80
-0.08 88.64
0.86
В России начались трехдневные выходные
