В России начались трехдневные выходные

В России стартовали первые длинные выходные этого месяца, приуроченные к Празднику Весны и Труда. Жители страны будут отдыхать три дня подряд — с пятницы по воскресенье включительно.

Рабочая неделя начнется в обычном режиме в понедельник, 4 мая.

История праздника

Первомай в нашей стране официально отмечается с 1918 года. Изначально дата была символом солидарности трудящихся всего мира и борьбы за сокращение рабочего дня до восьми часов. В советское время 1 мая называли Днем Интернационала и отмечали масштабными демонстрациями. Свое современное название — Праздник Весны и Труда — дата получила в 1992 году.

Следующие длинные выходные ожидаются с 9 по 11 мая в честь Дня Победы, а затем с 12 по 14 июня в связи с Днем России.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что с 1 мая в Москве стартует фестиваль «Московская весна», который продлится 11 дней на 30 площадках города. Мероприятия будут посвящены Великой Победе и культуре народов России. На Тверском бульваре можно будет попробовать блюда региональной кухни, а также поучаствовать в мастер-классах и народных играх.

