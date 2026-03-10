В школе Зеленограда произошло массовое отравление

Евгения Алешина
Пострадали более десяти челоевек.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

В зеленоградской школе номер 853 произошло массовое отравление. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

На данный момент известно о 12 отравившихся подростках в возрасте от десяти до 13 лет. Подробности случившегося еще выясняются.

Ранее 5-tv.ru писал, что воспитательница не хотела работать и угощала малышей слабительным вместо конфет. В американском штате Иллинойс 23-летней сотруднице детского сада предъявили обвинения. В начале февраля 2026 года сразу несколько родителей пожаловались на странные симптомы у своих детей. По данным правоохранительных органов, сотрудница детского сада давала медикаменты малышам в возрасте двух лет и младше.

Как выяснилось в ходе допросов и внутренних проверок в учреждении, няня использовала такой жестокий метод из-за нежелания справляться с обязанностями. Одна из матерей, чей 17-месячный сын пострадал от ее действий, поделилась шокирующими подробностями. Родители долгое время пытались найти причину недугов, сдавали анализы и меняли смеси, не подозревая о преступном умысле воспитателя.

