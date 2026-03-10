Польша создаст первый в Европе противодроновый щит

Мурад Устаров
На проект потратят 3,5 миллиарда евро.

Откуда беспилотники в Польше

Фото: www.globallookpress.com/Michal Fludra

Польша создаст систему против беспилотников

Первую в Евросоюзе систему противодействия беспилотным летательным аппаратам возведут в Польше. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на источники.

Оборонная система, получившая название SAN, будет включать 18 мобильных батарей с подключенными к центральной системе управления датчиками, а также специальные беспилотники-перехватчики. 

Проект создается государственной оборонной группой PGZ совместно с норвежской компанией Kongsberg и местным производителем радаров Advanced Protection Systems. Он обойдется примерно в 3,5 миллиарда евро, а финансирование будет осуществляться за счет кредитов, выделенных по программе Евросоюза «Безопасность».

Газета пишет, что первые батареи планируется установить на границе Польши до конца 2026 года. Полностью систему запустят через два года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о намерении его страны получить ядерное оружие в будущем.

