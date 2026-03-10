Польша создаст первый в Европе противодроновый щит

Польша создаст систему против беспилотников

Первую в Евросоюзе систему противодействия беспилотным летательным аппаратам возведут в Польше. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на источники.

Оборонная система, получившая название SAN, будет включать 18 мобильных батарей с подключенными к центральной системе управления датчиками, а также специальные беспилотники-перехватчики.

Проект создается государственной оборонной группой PGZ совместно с норвежской компанией Kongsberg и местным производителем радаров Advanced Protection Systems. Он обойдется примерно в 3,5 миллиарда евро, а финансирование будет осуществляться за счет кредитов, выделенных по программе Евросоюза «Безопасность».

Газета пишет, что первые батареи планируется установить на границе Польши до конца 2026 года. Полностью систему запустят через два года.

