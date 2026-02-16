О подготовке к переговорам в Женеве говорили накануне на Мюнхенской конференции по безопасности. Раскол между США и странами ЕС стал очевиднее. В Старом свете продолжают настаивать на дальнейших поставках оружия Киеву. А власти Польши внезапно заговорили о необходимости получить свой собственный ядерный арсенал. Все заявления изучил корреспондент «Известий» Максим Прихода.

Не успела отгреметь Мюнхенская конференция по безопасности, как новая опасность накрыла Старый свет. Известная своими милитаристскими и реваншистскими настроениями Польша устами своего президента заговорила о ядерном оружии.

«Я являюсь большим сторонником того, чтобы Польша присоединилась к ядерному проекту», — сообщил президент Польши Кароль Навроцкий.

Эта термоядерная риторика сама по себе возымела взрывной эффект, и вот уже польские политики и аналитики обсуждают административные и технологические шаги.

«Самая трудная часть — именно обогащение урана. Технологически это возможно, но, на мой взгляд, в нынешних условиях попытка получить ядерное оружие была бы для Польши слишком рискованной», — заявил аналитик по ядерному сдерживанию Польского института международных отношений Артур Кацпшик.

Атомная энергетика в стране представлена двумя объектами: один недостроенный, второй — исследовательский, времен социализма. С точки зрения технологии, свои амбиции поляки могут реализовать лет за 20. Другой вопрос заключается в том, что против будут даже союзники.

«С технологической точки зрения — да. Если абстрагироваться от политической реальности, например, риска превентивных действий со стороны России или экономического давления со стороны Германии, США, да и практически всех, то это уже гораздо более сложный вопрос», — считает директор аналитического центра в Польше Альберт Свидзинский.

Собственный ядерный арсенал в рамках НАТО есть у США, Великобритании и единственной из членов ЕС Франции, которая в ядерном клубе практически с момента его основания. Сам клуб с годами расширялся, но Америка всегда была против, даже в случае с Израилем. Она охотно размещала свои боеголовки в других странах НАТО, например, в Германии, Италии, Турции, Бельгии, Нидерландах и Канаде, но Польша не хочет под «ядерный зонтик», она хочет именно свою бомбу.

«Я говорю о собственном проекте, о том, что путь польскому проекту, к формированию польского ядерного потенциала — это направление по которому следует двигаться», — уточнил Навроцкий.

Польский портал Gazeta провел опрос среди читателей. Кажется, они разбираются в вопросе:

«Во-первых, у нас нет атомной промышленности, нет необходимого сырья и нет носителей. Но даже абстрагируясь от этого, нужно понимать, что в случае чего наш ядерный потенциал стал бы первой целью потенциального агрессора», — написал один из комментаторов.

«Начните с электростанции. Постройте хотя бы одну нормально работающую», — призвал другой.

«Господи, помилуй! Не дай гранату обезьяне!» — испугался третий.

Впрочем, один лидер, который также в дни проведения Мюнхенской конференции заявлял, что очень хочет ядерное оружие, в Европе уже был.

«Будапештский меморандум не работает», — заявлял в 2022 году глава киевского режима Владимир Зеленский.

За четыре года Зеленский сильно изменился внешне сам, но не методы его внешней, с позволения сказать, политики. Шантаж и провокации теперь уже против европейцев.

«Поставки нефти через Украину в Венгрию и Словакию снова стали предметом политического шантажа и давления на нас, особенно на Венгрию. Мол, если Венгрия согласится на членство Украины в ЕС, возможно, придут поставки нефти. Это настоящий политический шантаж», — указал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Криворожская школа дипломатии» проявилась и во время интервью Зеленского газете Politico, там он просто перешел на мат.

«В Европе так и не ввели санкции против родственников тех, кто работает на российскую энергетику. Против этих детей, которые учатся в европейских университетах. (Уезжайте. — Прим. ред) в Россию!» — заявил Зеленский.

На этом фоне американцы все более точно расставляют акценты. Марко Рубио из Мюнхена отправился в Словакию и Венгрию, где в конфликте Зеленского и Орбана поддержал последнего.

«Это один из немногих случаев, когда люди критикуют президента, пытающегося положить конец конфликту», — заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Эти визиты Рубио — подтверждение того, что вашингтонский ветер дует в прежнем направлении, тот самый, что во время выступления Джей Ди Венса еще в 2025 году на той же Мюнхенской конференции сдул с европейцев всю спесь. Вот только что украинцы, что поляки со своими ядерными амбициями его, кажется, до сих пор не чувствуют.

