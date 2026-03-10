«Улыбающиеся стратеги»: Дмитриев иронично прокомментировал подорожание нефти

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 39 0

Рост цен на энергоносители повеселил российское инвестиционное сообщество.

Что Кирилл Дмитриев сказал о повышении цен на нефть

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Кирилл Дмитриев с иронией прокомментировал повышение цен на нефть

Цены на нефть, превысившие отметку в 110 долларов за баррель, стали поводом для ироничного комментария главы РФПИ Кирилла Дмитриева.

Спецпредставитель президента России по вопросам инвестиционного сотрудничества сопроводил новость о резком подорожании сырья фотографией руководителей Евросоюза — главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и руководителя дипломатии ЕС Каи Каллас.

«Нефть уже дороже 110 долларов, куда же направляются улыбающиеся стратеги Урсула и Кая?» — написал Дмитриев в социальных сетях.

По мнению руководителя фонда, европейские чиновники до сих пор не осознают масштаб последствий своих решений. Дмитриев подчеркнул, что российские энергоресурсы останутся жизненно важными для мирового рынка, а текущая ситуация обнажает стратегические ошибки западных стран.

«Новая цель для нефти — 150 долларов за баррель, а при затяжном конфликте цена может подняться и до 200 долларов. Проблема с нефтью касается не только Ормузского пролива. Поскольку на Ближнем Востоке подвергаются атакам нефтегазовая инфраструктура и добыча сырья ограничена, энергетический кризис, к сожалению, будет гораздо глубже и продолжительнее, чем многие ожидают», — отметил он.

Резкий скачок стоимости «черного золота» зафиксирован 9 марта 2026 года, когда цена за баррель впервые за четыре года преодолела рубеж в 100 долларов. Позже майские фьючерсы достигли уровня в 115 долларов. Основными драйверами роста стали блокировка поставок в Персидском заливе и существенное сокращение добычи крупнейшими ближневосточными экспортерами.

Ситуация на рынке остается крайне нестабильной из-за угроз инфраструктуре в ключевых регионах добычи, что подрывает прогнозы большинства аналитиков, ранее считавших такие цены невозможными.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.15
0.96 91.84
1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:29
Внедорожник взорвался у торгового центра в Подмосковье
14:28
Израиль атаковал комплекс КСИР по разработке и производству ракет
14:28
Уже имела проблемы с законом: кто и за что обстрелял дом Рианны
14:20
В столице Катара раздалась серия мощных взрывов
14:10
Исповедь в красках: в Храме Христа Спасителя открылась выставка о деятелях эпохи
14:05
Охота на минометы: как работают «Ланцеты» в зоне спецоперации

Сейчас читают

В Литве боятся конфискации Минском фур, застрявших в Белоруссии с прошлой осени
Магнитные бури будут мучить россиян весь март
Поиски троих пропавших детей в Звенигороде: что известно к этому часу
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Какие недорогие цветы подарить девушке к 8 Марта — видео
⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить