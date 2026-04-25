Шесть человек обратились за помощью после атаки украинских БПЛА на Екатеринбург

После атаки украинских беспилотников на жилой дом в Екатеринбурге за медицинской помощью обратились шесть человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

«В Екатеринбурге поврежден один многоэтажный жилой дом. К счастью, обошлось без жертв», — уточнил чиновник.

По его информации, после налета украинских дронов на многоэтажку шесть человек обратились за помощью. Одну женщину доставили в больницу. Остальные пострадавшие от госпитализации отказались. Среди обратившихся, как заметил Паслер, нет пациентов в тяжелом состоянии. В основном медики зафиксировали симптомы отравления продуктами горения легкой степени.

Губернатор региона добавил, что на месте происшествия продолжают работать экстренные службы. Жильцы дома, в который врезался беспилотник, эвакуированы. Их уже разместили в пункте временного пребывания. Также с людьми общаются психологи.

Боевики киевского режима регулярно наносят удары по территории России с помощью беспилотников с момента начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Чаще всего от действий украинских формирований страдают мирные граждане.

