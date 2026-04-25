Ошибка, которая стоит жизни: почему нельзя искать потерявшегося ребенка самому

При потере ребенка в толпе взрослому нужно набрать 112

Если родитель потерял ребенка в толпе, прежде всего следует набрать 112, затем обратиться на горячую линию «ЛизаАлерт» и только после этого начинать самостоятельные поиски. Об этом 25 апреля РИА Новости рассказала инструктор по профилактике пропаж поисково-спасательного отряда Наталия Абрамова.

С детьми заранее нужно договориться: если потерялись, оставаться на месте и не пытаться самостоятельно искать дорогу. После звонка в экстренные службы взрослому, который был с ребенком один, следует вернуться по пройденному маршруту и проверить места, которые могли привлечь внимание. Если родителей двое и они недалеко от дома, одному из них лучше вернуться — осознав, что потерялись, дети могут направиться домой.

Абрамова подчеркнула необходимость мобильного телефона у ребенка, записки с контактами родителей и знания им номеров опекунов наизусть. До массовых мероприятий стоит договориться о месте встречи на случай, если разойдутся, и сфотографировать ребенка — в стрессе взрослые могут забыть, во что он был одет.

