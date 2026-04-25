В Екатеринбурге в результате атаки дрона поврежден жилой дом

В Екатеринбурге в результате атаки беспилотника поврежден жилой дом. Об этом 25 апреля сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

«Несколько минут назад по Екатеринбургу была совершена атака БПЛА. Поврежден жилой дом <…> Эвакуировано 50 человек. Информация уточняется», — написал глава региона в своем канале в MAX.

Губернатор Паслер сообщил, что в регионе действует режим «Ковер». Это означает, что воздушное пространство над областью закрыто на всех высотах и задействованы системы противовоздушной обороны.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев объявил о введении режима чрезвычайной ситуации регионального уровня в Сызрани из-за массовой атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

Губернатор провел совещание оперативного штаба, в котором приняли участие представители региональных властей, силовых ведомств, экстренных служб и городских властей. Федорищев отметил, что устранение последствий проходит эффективно и организованно. Началась проверка зданий, включая многоквартирные дома, частные строения и общественные объекты. Ремонтные работы начнутся после того, как специальная комиссия даст свое заключение.

