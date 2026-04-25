Вам положено: кто может получить новую семейную налоговую выплату

Госдума: право на семейную налоговую выплату есть у работающих родителей

Работающие родители имеют право на получение новой ежегодной семейной налоговой выплаты. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

Речь идет о мере поддержки, предназначенной для семей с двумя и более детьми до 18 лет (или до 23 при очном обучении в вузе). Воспользоваться льготой смогут семьи, в которых средний доход на одного человека не превышает полутора регионального прожиточного минимума.

Парламентарий подчеркнул, что выплату могут получить оба работающих родителя пропорционально уплаченным налогам, даже если они живут раздельно.

Размер возврата рассчитывается индивидуально. Определяется разница между стандартной ставкой НДФЛ в 13% и льготной ставкой в 6%. Для расчета годовой доход, с которого уплачен налог, умножается на 7%.

Существует еще одно ежегодное пособие для семей от государства. Оно касается тех родителей, которые воспитывают двух и более детей и официально имеют невысокий доход.

Суммарно налоговая поддержка распространится на 11 миллионов детей по всей стране.

Кроме того, в мае этого года Социальный фонд России (СФР) пересмотрит отказы семьям, которые не прошли по критериям из-за превышения дохода в пределах 10%. Им будет установлена ежемесячная выплата в размере 50% регионального прожиточного минимума сроком на 12 месяцев. При этом деньги пересчитают задним числом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.