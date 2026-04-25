Вам положено: кто может получить новую семейную налоговую выплату

Анастасия Антоненко
Размер возврата рассчитывается индивидуально.

Какие льготы и пособия есть для семей с детьми в России 2026

Госдума: право на семейную налоговую выплату есть у работающих родителей

Работающие родители имеют право на получение новой ежегодной семейной налоговой выплаты. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

Речь идет о мере поддержки, предназначенной для семей с двумя и более детьми до 18 лет (или до 23 при очном обучении в вузе). Воспользоваться льготой смогут семьи, в которых средний доход на одного человека не превышает полутора регионального прожиточного минимума.

Парламентарий подчеркнул, что выплату могут получить оба работающих родителя пропорционально уплаченным налогам, даже если они живут раздельно.

Размер возврата рассчитывается индивидуально. Определяется разница между стандартной ставкой НДФЛ в 13% и льготной ставкой в 6%. Для расчета годовой доход, с которого уплачен налог, умножается на 7%.

Существует еще одно ежегодное пособие для семей от государства. Оно касается тех родителей, которые воспитывают двух и более детей и официально имеют невысокий доход.

Суммарно налоговая поддержка распространится на 11 миллионов детей по всей стране.

Кроме того, в мае этого года Социальный фонд России (СФР) пересмотрит отказы семьям, которые не прошли по критериям из-за превышения дохода в пределах 10%. Им будет установлена ежемесячная выплата в размере 50% регионального прожиточного минимума сроком на 12 месяцев. При этом деньги пересчитают задним числом.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
75.53
0.70 88.28
0.75
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:00
Шесть человек обратились за помощью после атаки украинских БПЛА на Екатеринбург
7:40
Диета против деменции: как питание защищает мозг от старения
7:20
Вам положено: кто может получить новую семейную налоговую выплату
7:05
Особое разрешение: дачникам напомнили о правилах использования химикатов
6:50
Ошибка, которая стоит жизни: почему нельзя искать потерявшегося ребенка самому
6:25
В Екатеринбурге в результате атаки дрона поврежден жилой дом

Сейчас читают

Ошибка, которая стоит жизни: почему нельзя искать потерявшегося ребенка самому
Как будет работать «Почта России» в майские праздники 2026 года: график, особенности
Хотел стать историком, но творил историю сам: жизнь и смерть Алексея Пиманова
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео