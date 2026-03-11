Первая обработка сада от вредителей должна проходить до появления почек

Защиту сада от вредителей и болезней нужно начинать, пока деревья еще спят. Об этомизданию Газета.ру рассказал председатель союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.

Первый этап, так называемое «голубое опрыскивание», проводят при среднесуточной температуре выше четырех-пяти градусов. В это время используют бордоскую жидкость или медный купорос, иногда в смеси с мочевиной — медь борется с грибками, а мочевина работает как инсектицид и немного задерживает цветение, спасая сад от заморозков. Некоторые садоводы применяют препараты на основе вазелинового масла: они создают на коре пленку, и вредители задыхаются.

Второй этап наступает с появлением «зеленого конуса» — в это время просыпаются долгоносики и листовертки. Третью обработку проводят по розовому бутону, до цветения, когда активизируются гусеницы плодожорки. Как только деревья зацвели, опрыскивания прекращают, чтобы не отравить пчел. Четвертый, завершающий этап — сразу после опадения лепестков.

Перед опрыскиванием Чаплин советует зачистить кору, убрать ловчие пояса и прошлогоднюю листву, провести санитарную обрезку. Он также напоминает: важно читать инструкции к препаратам и проверять их совместимость.

