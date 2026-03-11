Сад просыпается — вредители тоже: четыре этапа защиты деревьев весной

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 26 0

Если ошибиться со временем опрыскивания, то можно остаться без урожая.

Когда нужно обрабатывать деревья от вредителей

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Первая обработка сада от вредителей должна проходить до появления почек

Защиту сада от вредителей и болезней нужно начинать, пока деревья еще спят. Об этомизданию Газета.ру рассказал председатель союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.

Первый этап, так называемое «голубое опрыскивание», проводят при среднесуточной температуре выше четырех-пяти градусов. В это время используют бордоскую жидкость или медный купорос, иногда в смеси с мочевиной — медь борется с грибками, а мочевина работает как инсектицид и немного задерживает цветение, спасая сад от заморозков. Некоторые садоводы применяют препараты на основе вазелинового масла: они создают на коре пленку, и вредители задыхаются.

Второй этап наступает с появлением «зеленого конуса» — в это время просыпаются долгоносики и листовертки. Третью обработку проводят по розовому бутону, до цветения, когда активизируются гусеницы плодожорки. Как только деревья зацвели, опрыскивания прекращают, чтобы не отравить пчел. Четвертый, завершающий этап — сразу после опадения лепестков.

Перед опрыскиванием Чаплин советует зачистить кору, убрать ловчие пояса и прошлогоднюю листву, провести санитарную обрезку. Он также напоминает: важно читать инструкции к препаратам и проверять их совместимость.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.74
-0.41 91.90
0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:25
Трамп опроверг наличие у США данных о минировании Ормузского пролива Ираном
1:04
«Видел молитвы святых»: юноша впал в кому на 18 дней и встретил Иисуса
0:50
Сад просыпается — вредители тоже: четыре этапа защиты деревьев весной
0:35
Не опоздать на грядку: дачникам дали советы по посеву перцев, капусты и цветов
0:20
Пезешкиан в разговоре с Путиным призвал осудить действия США и Израиля
0:05
В Москве до 14 марта объявлен желтый уровень опасности из-за гололедицы

Сейчас читают

В Литве боятся конфискации Минском фур, застрявших в Белоруссии с прошлой осени
«Ариадна даже не позвонила»: дочь и мать бросили Волочкову после операции
Конфликт США и Израиля с Ираном: главные события 10 марта
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Какие недорогие цветы подарить девушке к 8 Марта — видео
⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить