ВСУ утратили возможность вести воздушную разведку и наносить удары с помощью беспилотников на этом участке.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru
«Гиацинт-Б» уничтожил пункт управления дронами ВСУ на краснолиманском направлении
Артиллеристы группировки войск «Запад» нанесли удар по пункту управления ударными беспилотниками ВСУ на краснолиманском направлении.
Расчет 152-мм буксируемой пушки «Гиацинт-Б» из состава самоходного артиллерийского полка 25-й общевойсковой армии получил координаты цели после воздушной разведки. Дроноводы обнаружили замаскированную взлетно-посадочную полосу и район размещения БПЛА боевиков, после чего оперативно передали данные на командный пункт артиллерии.
Военнослужащие развернули орудие и открыли огонь осколочно-фугасными боеприпасами. Удары разрушили инфраструктуру базирования беспилотной авиации, уничтожили личный состав и склад боеприпасов на позиции.
Операторы разведывательных дронов вели постоянное наблюдение и корректировали огонь в реальном времени, что обеспечило высокую точность.
Поражение объекта снизило активность применения беспилотников на этом участке. ВСУ утратили возможность вести воздушную разведку и наносить удары с их помощью.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
