Синоптики спрогнозировали +19 в воскресенье в Москве

Давид Андриясов Журналист

В начале месяца жителей столицы ждет облачная и пасмурная погода.

Какой будет погода в Москве в начале мая — прогноз

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Москву ждет постепенное потепление в начале мая: после прохладной и дождливой пятницы к воскресенью температура поднимется до +19 градусов. Об этом 5-tv.ru рассказали синоптики «Яндекс Погоды».

В пятницу, 1 мая, в столице прогнозируют переменную облачность и местами дождь. Утром воздух прогреется до +5 градусов, днем до +9, к вечеру температура опустится до +8, ночью до +5. Ветер сохранит скорость до 3 м/с.

В субботу, 2 мая, ожидается пасмурная погода. Утром температура составит +8 градусов, днем поднимется до +14, вечером снизится до +13, ночью до +10.

В воскресенье, 3 мая, в городе сохранится переменная облачность, во второй половине дня небо может проясниться. Утром температура составит +11 градусов, днем воздух прогреется до +19, вечером опустится до +18, ночью до +13.

«В городах Подмосковья, таких как Одинцово, Подольск, Люберцы, Видное и Домодедово, температура и погодные условия будут аналогичны столичным. Возможны различия на 1–2 градуса в течение дня», — рассказали синоптики.

Как ранее писал 5-tv.ru, температурные качели в разных регионах страны этой весной стали настоящим испытанием для российских аграриев. Многие до сих пор не могут выйти в поля из-за снега, дождей и холода. Сейчас засеяли в 14 раз меньше от запланированного.

1 мая
Москвичам пообещали небольшой дождь и до +11 градусов 1 мая
30 апр
Весна придет? Растает ли снег 30 апреля в Москве и Подмосковье
29 апр
«Есть определенные проблемы»: как температурные качели повлияют на урожай
29 апр
После холодных ночей — тепло? Какая погода ждет москвичей на майских праздниках
29 апр
Май бросит из жары в холод: синоптики предупредили о погодных качелях
29 апр
Жара, засуха или грозы? Синоптики дали прогноз на лето 2026 в России
29 апр
Апрель 2026 года может войти в тройку самых влажных в истории
29 апр
Апрельский холод ударил по урожаю: аграрии забили тревогу
28 апр
Весна поборется за свои права: когда в Москве растает снег
28 апр
Апрельская непогода в Московском регионе стала рекордной по трем показателям
+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
74.80
-0.08 88.64
0.86
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 мая, для всех знаков зодиака

