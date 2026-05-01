Синоптики спрогнозировали +19 в воскресенье в Москве

Москву ждет постепенное потепление в начале мая: после прохладной и дождливой пятницы к воскресенью температура поднимется до +19 градусов. Об этом 5-tv.ru рассказали синоптики «Яндекс Погоды».

В пятницу, 1 мая, в столице прогнозируют переменную облачность и местами дождь. Утром воздух прогреется до +5 градусов, днем до +9, к вечеру температура опустится до +8, ночью до +5. Ветер сохранит скорость до 3 м/с.

В субботу, 2 мая, ожидается пасмурная погода. Утром температура составит +8 градусов, днем поднимется до +14, вечером снизится до +13, ночью до +10.

В воскресенье, 3 мая, в городе сохранится переменная облачность, во второй половине дня небо может проясниться. Утром температура составит +11 градусов, днем воздух прогреется до +19, вечером опустится до +18, ночью до +13.

«В городах Подмосковья, таких как Одинцово, Подольск, Люберцы, Видное и Домодедово, температура и погодные условия будут аналогичны столичным. Возможны различия на 1–2 градуса в течение дня», — рассказали синоптики.

Как ранее писал 5-tv.ru, температурные качели в разных регионах страны этой весной стали настоящим испытанием для российских аграриев. Многие до сих пор не могут выйти в поля из-за снега, дождей и холода. Сейчас засеяли в 14 раз меньше от запланированного.

