Впереди длинные выходные: 1, 2 и 3 мая. Для большинства жителей России Праздник Весны и Труда — это повод открыть дачный сезон, приготовить шашлык и отдохнуть от работы.

Однако за этой датой стоит гораздо более насыщенная история, чем может показаться на первый взгляд. Она включает и древние земледельческие обряды, и уличные бои, и конспиративные собрания в лесу.

Сегодня 1 Мая отмечается более чем в 140 странах мира, а статус выходного или праздничного дня у него закреплен на государственном уровне в 54 странах.

Как месяц май получил свое имя: от богини Майи до Вальпургиевой ночи

Корни Первомая уходят далеко за пределы профсоюзного движения. Само название месяца восходит к античности. Римляне посвятили май богине Майе (Майесте) — покровительнице плодоносной земли и женской производительной силы. Ей приносились жертвы именно первого числа этого месяца, а имя богини дало название всему месяцу в римском календаре.

Изначально Майя — греческая нимфа гор, старшая из семи Плеяд, дочь Атланта. Имя ее переводится как «матушка», «кормилица». Римляне иногда связывали Майю и с богиней Флорой, чьи празднества также приходились на начало мая.

Славянская традиция тоже содержит дохристианские корни. В ночь с 30 апреля на 1 мая отмечался Живин день — праздник богини жизни и любви Живы. В этот период совершались обряды, нацеленные на плодородие и обильный урожай. В кельтской традиции на ту же дату приходился Бельтайн: разжигались костры, символизировавшие очищение и начало летнего сезона.

Параллельно в германском и скандинавском фольклоре существует Вальпургиева ночь (с 30 апреля на 1 мая). Мало кто знает, что Вальпургия — реальная святая, день памяти которой в римско-католической церкви приходится на 1 мая.

Святая Вальпургия Хайденхаймская, британка по происхождению, родилась в начале VIII века в Девоншире в семье короля западных саксов Ричарда, в 11 лет ушла в монастырь. Со временем ее имя оказалось связано с народными поверьями о шабаше ведьм, слетающихся на гору Броккен в эту ночь. Так языческая встреча весны наложилась на христианскую символику, а затем — на политическую борьбу рабочего класса.

Чикаго, 1886 год: бомба на площади Хеймаркет

В конце XIX века промышленные рабочие Чикаго — преимущественно иммигранты из Германии, Италии, Ирландии, Польши, Чехии — трудились по 12–15 часов в сутки, часто без выходных. Детский труд воспринимался как норма.

Основными объединяющими силами на тот момент выступали не партии, а профсоюзы — например, «Рыцари труда», насчитывавшие свыше 700 тысяч членов в США и принципиально дистанцировавшиеся от радикализма и социализма. Реально социалистические ячейки составляли ничтожное меньшинство в рабочей среде.

На 1 мая 1886 года была назначена всеобщая забастовка. Рабочие требовали восьмичасового рабочего дня, нормальных выходных и запрета детского труда. Ответ властей оказался жестким: рабочих начали избивать — причем действовали не только полицейские, но и частные конторы, от криминальных групп до респектабельного агентства Пинкертона. Завозились штрейкбрехеры, полиция добивала тех, кто жаловался на избиения.

3 мая инициатива перешла к политическим группам. Август Шпис — издатель анархо-социалистической немецкоязычной газеты — призвал рабочих собраться на митинг уже не за трудовые права, а против насилия. 4 мая на площади Хеймаркет в Чикаго состоялся этот митинг — мирный настолько, что мэр города пришел на него посмотреть, побеседовал с рабочими и спокойно отправился домой. Шел дождь, смеркалось, организаторы призывали людей расходиться.

Но когда толпа почти покинула площадь, с соседней улицы выдвинулись полицейские. Некто — личность его не установлена до сих пор — бросил в стражей порядка бомбу. В результате взрыва один полицейский погиб на месте, еще шестеро скончались от ран позднее. Полиция открыла беспорядочную стрельбу, жертвами которой стали и демонстранты.

По итогам разбирательств восемь анархистов были осуждены за заговор. Судья с первого дня процесса обещал всех повесить, присяжных подбирали по принципу ненависти к немцам, евреям и социалистам. Вина арестованных не была доказана, и никто из них не бросал бомбу — лишь двое из восьми находились в тот момент на площади. Троим смертный приговор заменили 15 годами каторги, остальных казнили. «Дело Хеймаркет» до сих пор изучается в юридических школах США как классический пример недопустимой предвзятости суда.

В память о погибших Парижский конгресс II Интернационала в 1889 году объявил 1 мая Днем солидарности трудящихся всего мира. Так дата, связанная с кровопролитием, стала символом борьбы за права рабочих.

Маевки в Российской империи: тайные сходки под видом пикников

В Российской империи первые первомайские выступления появились практически сразу после установления традиции празднования 1 мая. В 1890 году крупная забастовка прошла в Варшаве, а в 1891 году инженер Михаил Бруснев организовал под Петербургом первую маевку.

Бруснев родился в 1864 году в станице Сторожевой Кубанской области, происходил из казацкого сословия. В 17 лет, после убийства Александра II народовольцами, присоединился к революционному движению. Переехав в столицу и поступив в Технологический институт, он в 1889 году создал группу, объединившую марксистски настроенных студентов нескольких вузов.

Бруснев лично основал не менее 20 рабочих кружков и спустя год создал отдельную социал-демократическую организацию. Группа Бруснева координировала заводские стачки, устраивала демонстрации, а сам он наладил связь с Георгием Плехановым в Женеве для получения нелегальной литературы.

Первая маевка прошла в овраге за Невской заставой в 1891 году и собрала немногим более 70 человек. По замыслу Бруснева, на ней должны были произноситься речи политического содержания и выдвигаться актуальные рабочие лозунги. На маевку следующего года в столице пришло уже 200 человек. Собрания маскировались под безобидные весенние пикники, однако на деле там читали запрещенную литературу и обсуждали перемены.

К 1900 году маевка в Харькове стала первым по-настоящему массовым выступлением рабочих Российской империи. В 1901 году в Тифлисе на первомайскую демонстрацию вышло множество рабочих — шествие разогнали казаки и полиция. В том же году уличные акции прошли в Харькове, Киеве, Екатеринославе, Симферополе, Гомеле — практически ни один фабричный центр не остался в стороне.

Любопытно, что в петровскую эпоху 1 мая в России уже отмечалось как народное гулянье с ярмарками и самоварами — эту традицию Петр I заимствовал из Германии, где в этот день устраивали танцы и ярмарки вокруг майского дерева. Однако политический подтекст у даты появился значительно позже.

Советский размах: воздушные парады, телевидение и открытки

После революции Первомай стал государственным праздником. С 1918 года он именовался Днем Интернационала и был нерабочим днем, а с 1928-го выходными стали и 1, и 2 мая. С этого момента никаких тайных собраний в оврагах: только массовые демонстрации с транспарантами, флагами и цветами. По главным улицам городов шли колонны рабочих и студентов, звучали оркестры, в воздух взмывали тысячи воздушных шаров.

В 1918 году праздничный номер газеты «Известия» вышел с передовицей «Да здравствует пролетарский праздник, 1 мая», а к 1924 году на первой полосе газеты впервые появился знаменитый лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь» — на всех языках советских республик.

В 1933 году над Красной площадью в ряду других первомайских демонстраций впервые провели воздушный парад. Сотни самолетов, включая тяжелые бомбардировщики, прошли над Москвой — зрелище, поразившее и советских граждан, и иностранных наблюдателей.

Воздушные парады стали ежегодными и продолжались до начала Великой Отечественной войны. В 1956 году первомайскую демонстрацию на Красной площади впервые показали по телевидению. Черно-белая картинка с торжественным голосом диктора стала для миллионов зрителей главным атрибутом праздника. С этого момента телевизионная трансляция проходила каждый год, превратившись в традицию.

В 1970-е годы праздник получил новое название — День международной солидарности трудящихся. Тогда же появилась традиция поздравительных открыток. Над их созданием работали известные художники-графики — Дмитрий Моор, Константин Андриянов, Анатолий Антонченко, Евдокия Буланова. Сюжеты открыток включали серп и молот, красные флаги, Кремль, а также жизнеутверждающие лозунги («Мир! Труд! Май!»). Эти карточки десятилетиями хранились в семьях и до сих пор встречаются в домашних архивах.

Первомай в мире: более 140 стран и свои обычаи

Сегодня Первомай — это международное явление, объединяющее более 140 государств. В каждой стране сложились свои обычаи, причем нередко уходящие корнями в Средневековье.

Швеция. В ночь с 30 апреля на 1 мая отмечается Вальпургиева ночь. Жгут большие костры, чтобы отогнать ведьм, слетающихся на шабаш. Этот же день шведы называют «Днем кукушки».

Франция. Символ праздника — ландыш. Цветы принято дарить на счастье, а затем засушивать и хранить до следующего года.

Германия. В первый день мая ставят майское дерево (Maibaum) — высокий ствол с зеленым венком на верхушке. Этот обряд символизирует плодородие и возрождение. Исторически вокруг дерева танцевали и пели, выбирали майского короля и королеву.

Финляндия. Студенческий карнавал Vappu начинается еще вечером. Участники надевают белые студенческие фуражки и угощаются симой — слабоалкогольным медовым напитком.

Гавайи. Там 1 мая — День цветочных гирлянд (Lei Day). Ожерелья из жасмина и орхидей вручают гостям, каждый остров при этом использует гирлянду своего определенного цвета.

Италия. В первый день мая итальянцы украшают двери домов зелеными ветками и цветами. По традиции парень оставляет ветку у дверей избранницы — если девушка забирает ее в дом, это знак согласия на замужество.

Чехия. Существует романтическая традиция целоваться под цветущим деревом. Считается, что это сохранит красоту и здоровье партнера на год вперед.

Великобритания. С 1977 года 1 мая — государственный выходной. В Средние века здесь проходили фестивали цветов: жители вставали на рассвете, чтобы собрать полевые цветы, затем устанавливали на поляне майское дерево и водили вокруг него хороводы. Пуритан эти гуляния раздражали, и когда фестивали становились слишком буйными, их пытались запретить.

Шотландия. В городке Сент-Эндрюс студенты встречают рассвет 1 мая, окунаясь в море нагишом.

Китай, Куба, Вьетнам, Северная Корея. Особое значение Первомай имеет для стран с коммунистической историей. Здесь этот день является одним из главных государственных торжеств с парадами и массовыми шествиями.

США и Канада. Примечательно, что в странах, фактически подаривших миру эту дату, 1 мая является обычным рабочим днем. Свой День труда там отмечают в первый понедельник сентября. В США таким образом дистанцировались от международного социалистического движения, выбрав другую дату для чествования рабочих.

Россия сегодня

С 1992 года 1 мая носит название — Праздник Весны и Труда. Масштабных манифестаций он не предполагает, однако профсоюзы и общественные организации проводят автопробеги, концерты и акции. Для многих Первомай остается прежде всего семейным днем на природе — с оглядкой на народные приметы.

В православном календаре 1 мая — день святителя Космы Халкидонского, в народной традиции — Кузьма Огородник. Именно с этого дня на Руси начинали сеять морковь и свеклу, рассчитывая на крупный и сладкий урожай.

Перед посевом крестьянки выходили к заветным ключам, смачивали семена и бросали медные деньги на дно — в надежде на будущий урожай. Копали грядки с приговором: «Пришел Козьма — заглянул в погреба, лопату взял, у избы землю вскопал». Традиционно посадкой и прополкой овощей на Руси занимались только женщины: считалось, что все, что мужчина посадит, в цвет пойдет, а плода не даст.

По погоде гадали: тепло и солнце — к прохладному лету, дождь — к хорошему урожаю, похолодание — весна еще затянется. А вот стричь волосы и ногти 1 мая не рекомендовалось, поскольку, по поверьям, это могло укоротить жизнь.